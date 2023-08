Jwan Yosef habla por primera vez sobre el divorcio con Ricky Martin

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL).- El cantante puertorriqueño Ricky Martin y el pintor sirio de nacionalidad sueca Jwan Yosef llevan su separación de manera civilizada y hasta esta semana lejos del escándalo, pues anunciaron su divorcio de mutuo acuerdo hace casi un mes, y desde entonces se sabe que buscan la custodia compartida de sus dos hijos en común y no parece existir algún problema entre la pareja que se casó en 2018.

Aunque aparentemente todo, o casi todo era miel sobre hojuelas, en un comunicado conjunto la ahora expareja detalló que su matrimonio había llegado a su fin y que la separación se daba desde el respeto mutuo: "Ambos hemos decidido terminar con nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad para con nuestros cuatro hijos y recordando lo que hemos vivido como pareja todos estos años maravillosos", expresaron Martin y Josef en declaraciones a la revista "People".

Como pareja, tuvieron dos hijos: Lucia, nacida en 2018, y Renn, que nació en 2019. Martin tiene otros dos hijos: los gemelos Matteo y Valentino, nacidos en 2008.

En las redes sociales de Ricky y Jwan aún hay rastro del romance entre ambos, fotografías viejas, del 2020, no han sido borradas por el artista sueco que fue cuestionado sobre el proceso de divorcio con el cantante de "Livin la vida loca", quien no ha hablado hasta el momento de este truene.

Jwan, cuestionado por el programa estadounidense de televisión "Hoy día", de Telemundo, trató de evadir a la prensa caminando de prisa por la calle cuando se le cuestionó: "¿Siguen juntos o se van a divorciar?", en ese momento el exesposo de Ricky respondió. "Todo está bien, este no es un buen lugar para esto", pero admitió: "La familia está feliz, separados pero felices", mencionó.

Esta escueta respuesta, la primera vez que Jwan Yosef se pronuncia sobre su polémico divorcio, concuerda con lo expuesto en el comunicado conjunto, donde subrayaron que deseaban seguir siendo una familia.

"Nuestro mayor deseo ahora es continuar teniendo una dinámica de familia saludable y una relación centrada en la paz y la amistad, para así seguir este junte educando a nuestros hijos, preservando el respeto y el amor que nos tenemos".