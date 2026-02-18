"K-POP DEMON HUNTERS" SE POSTERGA HASTA 2030

Rumi, Mira y Zoey tendrán que pausar su lucha contra los demonios por más tiempo de lo previsto. La secuela de "K-pop Demon Hunters" no llegaría sino hasta dentro de varios años, lo que ha generado inconformidad entre parte del público.

En 2025 se reportó que la continuación de la exitosa película animada tenía como fecha estimada de estreno 2029; sin embargo, de acuerdo con "The Hollywood Reporter", el lanzamiento se habría postergado hasta 2030 o incluso más adelante.

Kristine Belson, presidenta de Sony Pictures Animation, explicó al medio que Maggie Kang y Chris Appelhans, directores de la cinta de Netflix, se encuentran actualmente enfocados en la campaña rumbo a los premios Oscar y en la temporada de galardones, lo que ha dificultado avanzar en la secuela: El estudio también ha decidido priorizar otros proyectos, entre ellos "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" y "GOAT", que actualmente se encuentra en cartelera.