Kaley Cuoco luce su baby bump de 20 semanas de embarazo

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡Ha llegado a la mitad del camino! La guapa actriz Kaley Cuoco lució, como mamá orgullosa, su pequeño baby bump de 20 semanas. La actriz que dio vida a ‘Penny Hofstadter’ en la serie “The Big Bang Theory” anunció su embarazo el pasado 11 de octubre con su novio Tom Pelphrey.

Kaley será mamá de una niña y en la primera imagen que compartió la vemos plena y vestida con una camisa a rayas sin mangas, pantalones negros de pants y una gorra negra. La foto es una selfie que se tomó en el interior de su casa. “A la mitad del camino”, escribió la actriz.

En la segunda foto que subió a redes sociales, Kaley Christine Cuoco posa ‘un poco’ más glamorosa con un vestido negro ajustado de mangas cortas, el pelo suelto que refleja la luz del sol, calcetines largos y unos cómodos Crocs, que seguramente le ayudan en este momento de la dulce espera.

La imagen la acompañó con un sticker de conejo blanco y parece que también fue tomada en el interior de su hogar.

Kaley Cuoco y Tom Pelphrey anunciaron su embarazo con una rebanada de pastel, cuyo merengue era de color rosa. “Baby girl Pelphrey coming 2023 Beyond blessed and over the moon”, escribió ella en Instagram.