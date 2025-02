Kanye West y Bianca Censori acaparan la atención en los Grammy 2025

El rapero Kanye West celebró el espectáculo que su esposa, Bianca Censori, ofreció con su atrevido atuendo en la alfombra roja de los Grammy 2025, celebrados durante el pasado fin de semana en Los Ángeles, California.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de "Can't Tell Me Nothing" presumió que la arquitecta australiana se había convertido en la mujer más buscada en Google, desplazando a la gala de los premios a un segundo plano.

West publicó los resultados de su consulta en Google sobre Censori y, además, escribió defendiendo a su esposa: "La persona más buscada en Google en la tierra".

Posteriormente, añadió: "Le ganamos a los Grammys".

Y reiteró: "Para que quede claro, el 4 de febrero de 2025 mi esposa es la persona más buscada en Google en el planeta llamado Tierra".

El look generó polémica en las redes: mientras algunos lo consideraron vanguardista, otros lo tildaron de inapropiado.

Durante su paso por la alfombra, la modelo lucía un abrigo de plumas negro que Bianca luego se quitó para revelar un vestido de tela tipo media, el cual dejaba al descubierto su trasero.

Una vez que lo enseñó con seguridad, se dio la vuelta, dejando ver sus pechos y partes íntimas, mientras Kanye, con lentes oscuros, camiseta, pantalones y zapatos del mismo tono, permanecía a su lado.

Aunque algunos medios reportaron que Kanye y Bianca tuvieron que ser escoltados por la policía "por el show", el portal TMZ aclaró que la pareja simplemente hizo su aparición y luego se retiró en su auto por voluntad propia. Además, no recibieron ninguna advertencia.

Después de la exhibición, los enamorados se dirigieron a una fiesta organizada por el influencer Justin LaBoy cerca de Hollywood, donde Bianca lució otro body de malla negra.