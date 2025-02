Maribel Guardia recuerda la promesa que le hizo a su hijo Julián

A Maribel Guardia no le importa que el escándalo de la disputa legal de su nieto José Julián termine con su carrera artística, la actriz de 65 años dijo claramente en su reciente conferencia de prensa que lo más importante para ella es la seguridad de su nieto, por lo que está haciendo todo lo posible para mostrar por qué, por el momento, el menor de siete años está mejor con ella que con su madre Imelda Garza Tuñón, a quien señala de tener problemas de adicción con el alcohol y las drogas.

Maribel ha insistido que no quiere quedarse con su nieto, pues está segura que los niños deben estar con sus madres, sin embargo, afirma que su nuera no se encuentra bien de salud, por lo que el pide que se interne en una clínica de desintoxicación para que así pueda curarse y después estar con su hijo.

Tras la denuncia de violencia familiar en contra de su nuera, la también cantante ha sido enfática en decir que aunque muchos opinen lo contrario, ella no está viendo en su nieto a su fallecido hijo Julián, pues dice que éste tiene un lugar insustituible, y que está segura que él aprobaría su proceder en favor del menor José Julián, quien podría 90 días más con ella.

Maribel Guardia lamentó que la relación con su nuera Imelda haya terminado mal, sin embargo, expresó que desea que se recupere para que pueda ser una buena madre con José Julián; Imelda Garza, quien la acusa de mentirosa y de que quiere quitarle a su hijo, ha desmentido lo dicho por Maribel y hasta la joven y su padre, han puesto en duda el amor que Maribel sentía por su hijo y la verdadera razón por la que el hijo de Joan Sebastian sufrió el infarto que le quitó la vida.

Sin embargo, Guardia sigue defendiendo su postura y compartió un video en el que su hijo Julián la reconoce como una mujer maravillosa, amante de los niños y todo un ejemplo del que aprende cada día.

"Mi mamá es una persona sumamente humilde, de las más que he conocido en mi vida, sino es que la más", expresó el cantante en una entrevista en la que aparece junto a su mamá y su hijo José Julián.

"Te amo, eres la mejor persona que conozco, todos los días aprendo muchísimo de ti, estoy infinitamente agradecido con la vida que me haya tocado una mamá tan buena como tú, una persona tan humilde, tan cariñosa, tan llena de luz, esa ha sido una de mis ventajas en la vida, que tú me hayas tocado, me ha puesto del otro lado, varias lecciones, sigo aprendiendo mucho de ti", expresó el joven que falleció en abril de 2023 en casa de la artista.

Maribel Guardia acompañó su publicación, a la que le limitó los comentarios de los cibernautas, con un claro mensaje, un recordatorio sobre la promesa que le hizo a su hijo Julián y lo que él significa en los momentos oscuros.

"Hijo, tu amor en mi corazón intacto, mi promesa de cuidar a tu hijo también. En momentos de oscuridad tu luz lo cubre todo. Te amo eternamente", se lee.