Kanye West dará concierto en Plaza de Toros 'La México' de CDMX

No te pierdas la oportunidad de asistir al concierto de Kanye West en CDMX. Regístrate ya para la preventa y asegura tu lugar.

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 02:15 p.m.
A
Kanye West dará concierto en Plaza de Toros La México de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- Kanye West, también conocido como Ye, a través de X anunció que realizará un concierto en la Plaza de Toros "La México", en la Ciudad de México.

El artista de hip-hop promete reencontrarse con los fans luego de 17 años tras su última visita en 2008 en el Palacio de los Deporte.

¿Cuándo es el concierto de Kanye Weste en CDMX?

A través de redes sociales se comenzó a viralizar la imagen donde Kanye West anunció que dará un show único en CDMX en Monumental Plaza de Toros "La México" el próximo 30 de enero de 2026.

¿Cuándo será la preventa del concierto?

Para poder acceder a la preventa tendrás que registrarte a través de la página web de https://yemexicocity.com/, siguiendo estos pasos:

Ingresa tus datos personales: Nombre y apellidos

En la parte de Email ingresa tu correo electrónico vigente

En género elige si eres Hombre, Mujer o otro

Da click o toca la parte de "Registrarme"

Para verificar que tu registro se haya hecho correctamente te debería arrojará el siguiente mensaje "Tu registro está siendo procesado. Revisa tu correo en unos momentos (incluida la carpeta de spam)."

Kanye West dará concierto en Plaza de Toros 'La México' de CDMX

