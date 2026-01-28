logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOURDES INICIA SU FE

Fotogalería

LOURDES INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

KANYE WEST REGRESA A CDMX

Por Redacción

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
A
KANYE WEST REGRESA A CDMX

El concierto de Kanye West está a solo unos días, por lo que aquí te compartimos todo lo que necesitas saber sobre este evento: fechas, horarios, ubicación y cómo llegar, para que solo te preocupes por disfrutar y cantar los éxitos de Ye.

El rapero estadounidense ha generado gran expectativa entre los fanáticos mexicanos con sus dos presentaciones en "La Monumental" Plaza de Toros México, que marcarán su regreso al país tras casi 20 años de ausencia. Temas como "Stronger" volverán a escucharse en vivo ante miles de fans.

Kanye West se presentará este viernes y sábado en la Plaza de Toros México, uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México.

En cuanto al horario, el concierto se mantiene programado para las 20:00 horas en ambas fechas. Esto luego de un ajuste logístico, ya que originalmente coincidía con el partido América vs Necaxa de la Liga MX, el cual fue reprogramado a las 16:00 horas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aparece Jessica Jones en Daredevil, temporada 2
Aparece Jessica Jones en Daredevil, temporada 2

Aparece Jessica Jones en "Daredevil", temporada 2

SLP

El Universal

El regreso de Jessica Jones marca un giro en la lucha contra Wilson Fisk

Genética de Eugenio Derbez en sus hijos: Revelaciones de Silvana Prince
Genética de Eugenio Derbez en sus hijos: Revelaciones de Silvana Prince

Genética de Eugenio Derbez en sus hijos: Revelaciones de Silvana Prince

SLP

El Universal

Silvana Prince comparte su perspectiva sobre la genética de Vadhir Derbez, la paternidad de Eugenio Derbez y la unión familiar en una entrevista reveladora.

Claudio Yarto, sin resentimientos hacia Molotov
Claudio Yarto, sin resentimientos hacia Molotov

Claudio Yarto, sin resentimientos hacia Molotov

SLP

El Universal

Descubre la historia entre Claudio Yarto de Caló y Molotov, marcada por menciones en canciones y una 'venganza' amistosa en un partido de ping pong.

Amber Heard revela impacto del juicio con Johnny Depp
Amber Heard revela impacto del juicio con Johnny Depp

Amber Heard revela impacto del juicio con Johnny Depp

SLP

El Universal

Amber Heard comparte detalles impactantes sobre su vivencia durante el juicio con Johnny Depp y su nueva vida en España.