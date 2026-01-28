KANYE WEST REGRESA A CDMX

El concierto de Kanye West está a solo unos días, por lo que aquí te compartimos todo lo que necesitas saber sobre este evento: fechas, horarios, ubicación y cómo llegar, para que solo te preocupes por disfrutar y cantar los éxitos de Ye.

El rapero estadounidense ha generado gran expectativa entre los fanáticos mexicanos con sus dos presentaciones en "La Monumental" Plaza de Toros México, que marcarán su regreso al país tras casi 20 años de ausencia. Temas como "Stronger" volverán a escucharse en vivo ante miles de fans.

Kanye West se presentará este viernes y sábado en la Plaza de Toros México, uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México.

En cuanto al horario, el concierto se mantiene programado para las 20:00 horas en ambas fechas. Esto luego de un ajuste logístico, ya que originalmente coincidía con el partido América vs Necaxa de la Liga MX, el cual fue reprogramado a las 16:00 horas.

