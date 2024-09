CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- Karely Ruiz, reconocida creadora de contenido con una significativa presencia en la plataforma azul, ha captado la atención en los últimos días tras anunciar a sus más de 9 millones de seguidores en Instagram que se encuentra esperando a su primer hijo.

La revelación se realizó mediante una serie de imágenes publicadas en sus redes sociales, donde expresó su profundo agradecimiento a Dios por esta nueva fase en su vida y comunicó que su futuro hijo será una niña.

Este anuncio ha generado varias reacciones entre sus seguidores, quienes han mostrado interés en obtener más información sobre su embarazo, incluyendo su duración y el nombre que llevará su primogénita.

Además, la noticia también ha suscitado preguntas sobre su vida profesional, las cuales han estado llenas de especulaciones, entre ellas su posible retiro de la plataforma azul; por lo que la influencer ha decidido aclarar estos rumores y explicar el verdadero futuro que tendrá en las redes sociales.

¿Karely Ruiz se retira de la plataforma azul?

Hace unos días, durante una transmisión en vivo, la creadora de contenido defendió con firmeza que su hija no se verá afectada por sus decisiones personales, asegurando que ella se compromete a brindarle lo mejor.

"Mi bebé se merece lo mejor del mundo y yo se lo voy a dar. Así que ustedes despreocupense. Ella no va a sufrir, lo decreto y Dios está conmigo así que lo demás se me resbala. Luego veo sus comentarios y me meto a sus perfiles y digo: 'Ay no, qué pena. Si fuera tú yo no crítico, ni si quiera tengo redes'", expresó.

Además, mencionó sus planes de compartir una faceta diferente con su audiencia a través de un nuevo canal de YouTube, donde desea mostrar aspectos distintos de su vida; así como compartir recetas de cocina.

"Poco a poco quiero que conozcan otra parte de mí, ya me conocieron toda, ahora va la parte bonita, aparte me gusta cocinar entonces quiero ahí de que dar recetas y así".

Estos comentarios fueron malinterpretados por algunos seguidores, quienes pensaron que dejaría de crear contenido erótico para la plataforma azul; por lo que para aclarar la situación, la modelo reiteró por medio de una historia en su cuenta de Instagram que no abandonará la creación de contenido para adultos.

"Yo no dejaré de hacer contenido, eso es fake", escribió la modelo.

Asimismo, en un video publicado en la cuenta de la reconocida influencer Dayane Chrissel, quien se dedica a crear contenido sobre la vida de artistas e influencers, Karely también desmintió estos rumores, donde escribió lo siguiente: " jajajajajaj cuando dije eso, al contrario ando más put* que nadaaa amor".