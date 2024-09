Oasis podría reunirse antes de lo esperado

La banda britpop puso fin a una pausa de 15 años la semana pasada al anunciar una gira por las Islas Británicas para el próximo verano, con 17 conciertos que se agotaron el sábado luego de una lucha por boletos por parte de los fans de Oasis.

Pero Liam y Noel Gallagher, los hermanos que alguna vez estuvieron enemistados y que son la cara de Oasis, podrían estar juntos en el escenario mucho antes si un promotor de boxeo saudí se sale con la suya.

Liam tiene previsto interpretar algunos temas en el estadio de Wembley en Londres el 21 de septiembre previo a la pelea por el título mundial de peso pesado entre Anthony Joshua y Daniel Dubois, a la que asistirán más de 90.000 espectadores.

Turki Alalshikh, el asesor de la corte real saudí que organiza eventos de boxeo para el reino, dijo el lunes que quiere que Noel también esté en Wembley.

“Será algo asombroso si los reunimos”, dijo Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, en una entrevista con la estación de radio británica talkSPORT. “Lo intentaremos, lo intentaremos. ¿Por qué no?”

Los representantes de Oasis no respondieron a mensajes de The Associated Press.

Arabia Saudita, un país rico en petróleo, se ha convertido en un actor importante en los deportes, atrayendo a los mejores jugadores de fútbol como Cristiano Ronaldo y Neymar al reino, estableciendo un circuito de golf y como anfitriona de muchas peleas de boxeo de alto perfil al ofrecer lucrativas bolsas.

Los sitios de venta de boletos en línea sucumbieron ante la demanda para los primeros espectáculos de Oasis en 15 años, con precios que comenzaron en alrededor de 74 libras (poco menos de 100 dólares) y subieron a un paquete de 506 libras (666 dólares) que incluye una fiesta previa al espectáculo y mercancía. Todas las entradas se agotaron.

Todavía hay algunas entradas disponibles para la pelea entre Joshua y Dubois.