Eduardo Verástegui Critica Nominación de Karla Sofía Gascón al Oscar y Genera Polémica

La nominación de "Emilia Pérez" a los premios Oscar, una de las cintas más controversiales del año y la más nominada de esta edición, generó diversas reacciones entre el público y los famosos, entre las que destacó la de Eduardo Verástegui.

El actor, quien es conocido por sus posturas conservadoras, encendió las redes sociales al publicar un mensaje en el que, abiertamente, rechazó la nominación de la actriz transgénero, Karla Sofía Gascón, en la categoría de mejor rol femenino; incluso, la llamó sinvergüenza por, según él, desplazar a las mujeres cisgénero.

"Me estoy enterando que este señor está en la lista de nominados al Oscar como mejor actriz. Hace tiempo me llamó sinvergüenza por decir la verdad, aquí le dejo otra. Sinvergüenza es quitarle la nominación a una mujer utilizando la ideología y la victimización para ocupar un lugar en la lista de nominadas que no le corresponde", escribió en su cuenta de X.

Asimismo, aseguró que es injusto que, desde su percepción, Gascón esté ocupando un lugar que no le corresponde por autopercibirse como mujer: "No podemos permitir que las mujeres, se vean disminuidas en sus logros, rebasadas en sus deportes y desplazadas en sus categorías, por hombres que se sienten con el derecho de ocupar esos lugares y categorías solo porque se autoperciben como mujeres", agregó.

Por último, le mandó un mensaje a la española, en el que le sugería hablar directamente con La Academia de Hollywood para que la asignaran en la categoría que él considera correcta: en categorías masculinas: "Señor Karla Sofía Gascón (sic.), debería pedir a la Academia que le cambien de categoría, ¿o acaso no quiere competir contra los artistas de su mismo sexo?", finalizó.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Verástegui se lanza en contra de las figuras de la comunidad LGBT. Anteriormente fue tachado de "transfóbico" por referirse a Wendy Guevara como un hombre, a pesar de su proceso de transición.

Las declaraciones de Verástegui rápidamente generaron reacciones divididas en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron su opinión; mientras que otros criticaron su poca tolerancia y empatía.

Por su parte, Gascón no ha hecho ninguna declaración al respecto; sin embargo, en su pasada participación en los Globos de Oro, dejó clara su postura: "Soy quien soy, no quien ustedes quieren que sea. Muchas gracias".