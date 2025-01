Nominaciones al Oscar: Desde Daniel Craig hasta Selena Gomez, sorpresas y desaires

PARK CITY, Utah, EE.UU. (AP) — En una de las contiendas para el Oscar menos definidas en la historia reciente, hubo muchas sorpresas en las nominaciones del jueves.

Hace no mucho tiempo, parecía que personas como Angelina Jolie y Nicole Kidman estaban destinadas a recibir nominaciones a mejor actriz, mientras que el desinterés general del público por la película joven de Donald Trump "The Apprentice" ("El Aprendiz") podría haber indicado que sus posibilidades para los premios estaban muertas desde el principio.

Pero los miembros de la academia de cine tenían algo diferente en mente. A continuación, algunos de los mayores desaires y sorpresas de las nominaciones a la 97ª edición de los Oscar.

SORPRESA: Jeremy Strong y Sebastian Stan, "The Apprentice"

La película sobre un joven Trump "The Apprentice" ha sido una de las mayores interrogantes de la temporada de premios, especialmente después de que no resonara con grandes públicos en los cines. Y sin embargo, Jeremy Strong, por su interpretación del abogado de Trump Roy Cohn, y Sebastian Stan, quien interpreta al futiuro presidente y también estaba en la conversación por "A Different Man" ("Un hombre diferente"), lo lograron. Sólo Strong había sido nominado por el Sindicato de Actores de la Pantalla.

DESAIRE: Marianne Jean-Baptiste, "Hard Truths"

Esta será para siempre una de las omisiones más confusas de la temporada de premios. Marianne Jean-Baptiste entregó una de las grandes actuaciones de todos los tiempos en "Hard Truths" ("Mi única familia") de Mike Leigh, como la perpetuamente agraviada y mordaz londinense Pansy. El pensamiento general es que iba a ser Jean-Baptiste o Fernanda Torres, y Torres quedó por la igualmente querida "Ainda Estou Aqui" ("Aún estoy aquí").

DESAIRE: Pamela Anderson, "The Last Showgirl"

Esto quizás esté sujeto a debate, pero ciertamente había mucha buena voluntad detrás de la interpretación de estrella de cine de Anderson en "The Last Showgirl" de Gia Coppola, especialmente considerando su nominación al SAG. Pero como con Jennifer Lopez y "Hustlers" ("Estafadoras de Wall Street") hace unos años, no estaba destinado a pasar en los Oscar.

SORPRESA: James Mangold, "A Complete Unknown"

James Mangold ha dirigido varias películas queridas por los Oscar, incluyendo "Ford v Ferrari" ("Contra lo imposible") y "Walk the Line" ("Johnny & June: Pasión y locura") pero consistentemente se había perdido una nominación a mejor director, hasta este año con "A Complete Unknown" ("Un completo desconocido"). Puede que haya sido a expensas de Edward Berger, quien se perdió una nominación por "Conclave" ("Cónclave") o Denis Villeneuve por "Dune: Part Two" ("Duna: Parte Dos").

DESAIRE: Daniel Craig, "Queer"

Daniel Craig dio una de sus mejores actuaciones como un expatriado estadounidense en México que vive un tórrido romance gay en "Queer", pero no ha resonado con los votantes de premios. El desaire de los Oscar es la pieza final en un rompecabezas que simplemente nunca se unió.

DESAIRE: Angelina Jolie, "Maria"

Si alguna vez hubo una actriz segura para una nominación y un Oscar sería Angelina Jolie interpretando a la leyenda de la ópera Maria Callas. El cineasta chileno Pablo Larraín no había fallado aún en obtener nominaciones a mejor actriz por sus películas biográficas sobre mujeres famosas y trágicas, incluyendo a Natalie Portman por "Jackie" y Kristen Stewart por "Spencer". Pero de alguna manera Jolie no pasó el corte al final.

DESAIRE: Nicole Kidman, "Babygirl"

"Babygirl" no es una película cliché de premios por mucho, pero la actuación de Nicole Kidman como Romy, una directora ejecutiva, casada y reservada, que comienza una peligrosa aventura con un joven pasante en su empresa fue innegable. Una victoria de mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia, como la que tuvo Kidman, no garantiza el éxito en los Oscar.

SORPRESA: Felicity Jones, "The Brutalist"

A pesar del amplio amor por "The Brutalist" ("El brutalista"), Felicity Jones ha estado curiosamente ausente de muchas listas de nominaciones por su aguda interpretación de Erzsébet Tóth. El elenco ni siquiera fue reconocido por los SAG. Su nominación sólo demuestra que nunca es demasiado tarde para colarse en la grande.

DESAIRE: Danielle Deadwyler, "The Piano Lesson"

Unos años después de que Danielle Deadwyler fuera famosamente desairada por "Till" ("Till: justicia para mi hijo"), tiene otro desaire para agregar a su currículum por la adaptación de Malcolm Washington de "The Piano Lesson" ("La lección de piano"). Esta última película quizás no haya tenido tanto impulso detrás como "Till", pero al menos uno asumiría que podría haber sido una compensación.

SORPRESA: Monica Barbaro, "A Complete Unknown"

La de actriz de reparto fue una de las categorías más caóticas e impredecibles este año, con tantas intérpretes merecedoras en la mezcla. Monica Barbaro fue una de esas que estaba en el borde de las posibilidades por su papel como Joan Baez, en el que canta, para "A Complete Unknown".

DESAIRE: Selena Gomez, "Emilia Pérez"

Una que no tuvo tanta suerte fue Selena Gomez por "Emilia Pérez", quizás porque estaba compitiendo parcialmente con su compañera de reparto, Zoë Saldaña quien simplemente tenía más impulso (y dio un emotivo discurso en los Globos de Oro).

DESAIRE: Clarence Maclin, "Sing Sing"

El drama de encarcelamiento "Sing Sing" sí recibió varias nominaciones significativas, incluyendo a Colman Domingo, guion adaptado y canción original. Pero Clarence "Divine Eye" Maclin, quien entregó una actuación reveladora basada en su propia experiencia, no estaba entre ellos. Sin embargo, se le acredita por ayudar a escribir la historia.

DESAIRE: Margaret Qualley, "The Substance"

Parece que Margaret Qualley ha sido injustamente dejada fuera de gran parte de la conversación de premios alrededor de "The Substance" ("La sustancia"), una película que sólo funciona con una gran Sue. Pero el foco ha estado más en Demi Moore, a quien el reconocimiento le llega tras años de trabajo, y Coralie Fargeat — la única mujer en obtener una nominación a mejor dirección.

DESAIRE: la banda sonora de "Challengers"

Trent Reznor y Atticus Ross entregaron una de sus bandas sonoras más populares este año para "Challengers" ("Desafiantes") y, sin embargo, fueron dejados fuera en un grupo de nominados que incluye a "The Brutalist", "Conclave", "Emilia Pérez", "Wicked" y "The Wild Robot" ("Robot salvaje"). No siempre son pasados por alto por la academia — ya han ganado dos veces, por "Soul" y "Red social" ("La red social").

SORPRESA: "Flow"

Todos esperaban que la película letona protagonizada por un gato "Flow" obtuviera una nominación a mejor película animada, especialmente después de haber ganado el Globo de Oro. Pero la gran sorpresa es que obtuvo una segunda a mejor película internacional — la primera nominación para Letonia en esa categoría. Aunque no es la primera película animada en entrar en la categoría internacional: "Waltz with Bashir" ("Vals con Bashir") y "Flee" ("Flee: Huyendo de casa") tuvieron el honor antes que "Flow", pero ninguna terminó ganando.

SORPRESA: "Nickel Boys"

"Nickel Boys" de RaMell Ross ha tenido un viaje de subidas y bajadas en la temporada de premios, aunque es ampliamente considerada una de las mejores películas del año. La academia de cine también lo pensó así, incluyéndola entre las 10 nominadas a mejor película (junto con otras sorpresas relativas como "I´m Still Here" y "Dune: Part Two"). Curiosamente, sin embargo, no entró en la categoría de cinematografía a pesar de su creativo punto de vista en primera persona.

DESAIRE: Denzel Washington, "Gladiator II"

En algún momento se pensó que Washington tenía asegurada una nominación de actor de reparto por su papel en "Gladiator II" ("Gladiador II") . En su reseña, el crítico de cine de AP Jake Coyle escribió que la "actuación de Washington como el intrigante Macrinus es una deliciosa mezcla de túnicas y sonrisas — tan convincentemente exagerado que casi alcanza los estándares de Al Pacino en los años 90". Pero no lloren por Washington: ha acumulado unas increíbles 10 nominaciones al Oscar en su carrera, incluyendo una por producir "Fences" ("Barreras"), y dos victorias: actor de reparto por "Glory" ("Tiempos de gloria") y mejor actor por "Training Day" ("Día de entrenamiento").