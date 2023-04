Karla Souza revela que recibió amenazas de un integrante de la FMN

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- Recientemente se estrenó la película "La caída", inspirada en la historia de la clavadista mexicana Azul Almazán, quien denunció diversos abusos por parte de su entrenador Francisco Rueda.

La actriz Karla Souza encontró un reportaje del caso en una revista y decidió producir y protagonizar el largometraje.

En entrevista con el youtuber Roberto Martínez, Souza compartió que, tras el estreno de la película, que aborda temas sensibles, ya no se siente segura en México.

"Te metes con una red de pederastas en este país que es de miedo. O sea, te ca... si yo te contara a la gente o las compañías con las que tu pensaras que son o tocan ese tema. Tanto que yo tengo que tener seguridad. O sea, yo ya no me siento cómoda caminando por las calles de México sin pensar en eso. Cambia un poco mi andar en este país al haber hecho está película", compartió.

Además, aseguró que recibió amenazas por parte de un miembro de la Federación Mexicana de Natación (FMN), pero no quiso revelar el nombre del acusado.

"Este cuate nos está amenazando que nos va a demandar. No debería estar hablando de esto. Esta persona seguía en una posición de poder impresionante en la Federación Mexicana. Sale la película y a los 28 días pasa algo que ya es como muchas gracias por tu participación. Está muy em... está persona y además nos están demandando de muchos otros lugares de estos sistemas", manifestó.