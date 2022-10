Karol G habló sobre su exitosa gira por Estados Unidos

El presente de Karol G no podría ser mejor, la cantante protagoniza uno de los momentos más importantes en su vida y a nivel artístico, de la mano del "Strip Love Tour" en Estados Unidos. "La Bichota" logró dos sold out en el país mencionado (el pasado viernes 21 de octubre y el sábado 22). "Estoy aquí en Los Ángeles y estoy mega feliz", decía la cantante en sus redes sociales al respecto.

"Sigo sin creerme que hicimos dos noches sold out en Los Ángeles", volvió a enfatizar la intérprete de "Ay, Dios mío" en sus redes sociales, tras el éxito total que tuvo en esta ciudad de Estados Unidos. Uno de los momentos más significativos de la gira de conciertos de la cantante nacida en Medellín, Colombia, es cuando aparece cantando su más reciente canción: "Gatúbela".

La pieza artística es una colaboración con Maldy, que tuvo su lanzamiento el 25 de agosto. Pero otro de los momentos clave de sus últimos shows de la gira, ha sido, sin dudas, la presencia de Becky G en el escenario. Allí, juntas y nuevamente listas para cantar "Mamiii", las artistas exitosas hicieron estallar al público de emoción.

Al respecto de su gira por Estados Unidos, Karol G ha mencionado: "La energía de ustedes en mis conciertos es la cosa más loca, más ruidosa y más linda de la vida". La ganadora de dos Grammy Latinos concluyó el mensaje emocionada: "¡Gracias por el amor!". Los comentarios de sus fans y las devoluciones de quienes siguen de cerca su carrera, no se hicieron esperar y la llenaron de mensajes de cariño.Ocupada entre sus ensayos y la puesta a punto de su voz para los conciertos, Karol G casi no da entrevistas por el momento. Pero es a través de sus redes sociales, donde la ex pareja de Anuel AA puede conectarse con sus seguidores de manera virtual y presente. El "Strip Love Tour" seguirá su curso y "La Bichota" seguirá encontrándose con sus fans en Fresno (25 de octubre), Portland (27 de octubre), Seattle (28 de octubre), Vancouver (29 de octubre) y concluir Boston (2 de noviembre).