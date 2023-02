Karol G lanza "TQG", donde colabora con Shakira

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- "TQG", por las siglas de la oración "Te Quedó Grande", es el nuevo sencillo de la cantante colombiana Karol G y que se anunció este martes a través de su cuenta oficial de Instagram. Lo que causó gran alboroto es que en esta ocasión la colombiana no viene sola, sino que colabora junto a Shakira, algo que ya se venía sospechando dese hace varios meses.

En la publicación, Karol G muestra, junto a la barranquillera, su sensualidad, portando su ya característico cabello rojo; mientras que Shakira, fiel a su castaño, luce imponente y provocativa; para promocionar uno de los duetos más esperados del 2023.

Y es que desde hace un mes, la llamada "Bichota", acudió a un partido de la NBA vistiendo una playera con la consigna "Te quedó Grande", lo cual además de recordar su pasado con el reguetonero Anuel AA, provocó la especulación de una nueva canción en referencia a esas memorias.

Todo terminó por confirmarse tras el estreno del tráiler que fue proyectado en el Times Square de Nueva York, y que finalmente los primeros minutos de este viernes podrá escucharse el nuevo tema.

Pero la canción estuvo a punto de quedar fuera del nuevo álbum de la intérprete de "Provenza", de hecho era un hecho de que quedaría guardada hasta su próximo disco: "La canción ya estaba fuera del álbum, pero decidí incluirla, porque me enorgullece que represente un momento especial", declaró Karol G en entrevista.

Además, el disco estaba previsto para publicarse en el 2022, pero Shakira fue la pieza clave, para que Karol haya decidido esperar un poco más para lanzar "Mañana será bonito", nombre que lleva esta producción.

"Me pidió que la esperara, quería que quedara el proceso perfecto, en el que ella quería contar una situación por medio de canciones y pues eso hice, aplacé todo. Aplacé para que mi álbum saliera en esta fecha precisamente", detalló la colombiana.

Pero esta canción en particular no sólo representa a Shakira, sino a una etapa que ambas vivieron por separado y ahora decidieron superar en compañía.

"Habla de un momento específico de nosotras, las dos nos sentimos identificadas, al final del día tantas mujeres se puedan sentir identificadas con la canción, con la letra, con la música, estoy muy emocionada de que la gente por fin pueda escucharla", concluyó la cantante de "Provenza".

Según la publicación realizada por la también compositora, el tema así como el disco, se dará a conocer este viernes en punto de las 12:00 de la noche.