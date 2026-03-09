Kate del Castillo descarta maternidad: prioridad es su carrera

CIUDAD DE MÉXICO

, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- La actriz mexicanavolvió a dar de qué hablar luego de que, durante un encuentro con la prensa en la

, reaccionara con humor a los comentarios sobre la posibilidad de casarse o tener hijos.Fiel a su estilo directo, lade "" dejó claro que la maternidad nunca ha estado dentro de sus planes de vida.Uno de los temas que sigue generando conversación es el, de verla. Ella lo toma con humor."¡Imagina... no! Y también quiere que, imagínate. Pues ya está", respondió entre risas.Cuando se le sugirió la, la intérprete defue clara al reiterar que la maternidad no forma parte de sus planes de vida. "Ay, no... perdón, no es que sea malo, pero no, no, no. Nunca he querido ser madre, chicos, nunca", expresó con franqueza. Con estas declaraciones,deja claro que, aunque valora los deseos de su familia, su prioridad sigue siendo suy suEn el mismo encuentro, Kate también habló de uno de sus proyectos recientes: unen el que comparte anécdotas y experiencias de su vida y carrera. Según explicó, el programa ya lleva varias etapas y actualmente se encuentra en una, lo que forma parte de sus iniciativas dentro del mundo digital.Actualmente, la actriz mantiene unacon el