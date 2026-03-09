logo pulso
Bolivia convoca 28 jugadores para semifinal ante Surinam en México

Bolivia convoca 28 jugadores para semifinal ante Surinam en México

Kate del Castillo descarta maternidad: prioridad es su carrera

Kate del Castillo comparte detalles de su nuevo podcast y su relación con Edgar Bahena.

Por El Universal

Marzo 09, 2026 06:07 p.m.
Kate del Castillo descarta maternidad: prioridad es su carrera

CIUDAD DE MÉXICO

, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- La actriz mexicana
Kate del Castillo volvió a dar de qué hablar luego de que, durante un encuentro con la prensa en la

Ciudad de México, reaccionara con humor a los comentarios sobre la posibilidad de casarse o tener hijos.
Fiel a su estilo directo, la protagonista de "La Reina del Sur" dejó claro que la maternidad nunca ha estado dentro de sus planes de vida.
Uno de los temas que sigue generando conversación es el deseo de su padre, Eric del Castillo, de verla formar una familia. Ella lo toma con humor.
"¡Imagina... no! Y también quiere que tenga hijos, imagínate. Pues ya está muy cabr*n", respondió entre risas.
Cuando se le sugirió la posibilidad de adoptar, la intérprete de 53 años fue clara al reiterar que la maternidad no forma parte de sus planes de vida. "Ay, no... perdón, no es que sea malo, pero no, no, no. Nunca he querido ser madre, chicos, nunca", expresó con franqueza. Con estas declaraciones, Kate del Castillo deja claro que, aunque valora los deseos de su familia, su prioridad sigue siendo su bienestar personal y su carrera profesional.
En el mismo encuentro, Kate también habló de uno de sus proyectos recientes: un podcast en el que comparte anécdotas y experiencias de su vida y carrera. Según explicó, el programa ya lleva varias etapas y actualmente se encuentra en una nueva temporada, lo que forma parte de sus iniciativas dentro del mundo digital.
Actualmente, la actriz mantiene una relación con el director de fotografíaEdgar Bahena.

SLP

El Universal

Kate del Castillo comparte detalles de su nuevo podcast y su relación con Edgar Bahena.

