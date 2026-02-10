Katey Sagal interpretará a la doctora Kureha en One Piece

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- La llegada de la segunda temporada de One Piece a la plataforma Netflix genera una gran expectación entre los aficionados del manga creado por Eiichiro Oda. Entre los nuevos fichajes, destaca la incorporación de Catherine Louise Sagal, cuya trayectoria en la industria estadounidense abarca más de cinco décadas.

Según datos del portal especializado IMDb, Sagal posee una versatilidad interpretativa que la lleva desde la comedia satírica en Married... with Children (donde inmortalizó a Peggy Bundy) hasta el drama criminal en Sons of Anarchy (papel de Gemma Teller que le otorga un Globo de Oro en 2011).

Su selección para el rol de Kureha representa una apuesta por la experiencia y el carácter necesario para interpretar a una mujer de 141 años con una vitalidad inquebrantable.

Una trayectoria forjada entre la música y los grandes íconos de la televisión

Katey Sagal nace en una familia profundamente ligada a la industria audiovisual; su padre, Boris Sagal, fue un director reconocido en la década de 1960. De acuerdo con los registros biográficos de la Academy of Television Arts & Sciences (Emmys), Sagal comienza su carrera en Hollywood durante la década de 1970, participando en cintas como Candidate for Crime. No obstante, antes de consolidarse en la actuación, destaca como cantante y compositora, realizando coros para figuras de la magnitud de Bob Dylan, Gene Simmons y Tanya Tucker.

Su regreso definitivo a la pantalla ocurre en 1985, previo a su salto a la fama mundial con la familia Bundy, personaje que interpreta durante diez años consecutivos.

Posteriormente, Sagal demuestra su capacidad vocal al prestar su voz a Turanga Leela en la serie de culto Futurama y participar en producciones como 8 Simple Rules for Dating My Teenage Daughter. De acuerdo con el análisis de The Hollywood Reporter, su capacidad para mantener la presencia escénica tras situaciones complejas (como la muerte de su compañero John Ritter en 2003) la consolida como una de las figuras más respetadas y resilientes del gremio.

En años recientes, retoma su papel en las nuevas temporadas de Futurama y se une al elenco de Pitch Perfect 2, preparando el terreno para su debut en el universo de la Gran Línea en 2024.

La Dra. Kureha y su relevancia en el mundo de One Piece

En la narrativa de One Piece, la Dra. Kureha es una médica de habilidades prodigiosas que reside en el Castillo de Drum. Conocida afectuosamente (o con temor) como "Doctorina", posee un carácter excéntrico y una fuerza física que desafía su avanzada edad. De acuerdo con el sitio especializado Anime News Network, Kureha es la figura materna y maestra de Tony Tony Chopper, el reno que aspira a ser el mejor médico del mundo y que se une a la tripulación de Monkey D. Luffy. La relación entre ambos es el núcleo emocional del arco de la Isla de Drum, donde la doctora enseña a Chopper no solo medicina, sino la ética del "médico que cura corazones".

La interpretación de Sagal es crucial para trasladar la mezcla de rudeza y ternura que define a Kureha. Según declaraciones de los showrunners Matt Owens y Steven Maeda recogidas por Variety, la segunda temporada busca profundizar en la mitología médica y política de la serie.

Con el rodaje en marcha, la inclusión de Sagal asegura una interpretación poderosa para una de las mentoras más icónicas del género shonen. La Dra. Kureha no solo custodia el legado del Dr. Hiriluk, sino que es la encargada de despedir a Chopper hacia su aventura con los Sombrero de Paja, un momento que, bajo el talento de Sagal, promete ser uno de los más emotivos de la nueva entrega.