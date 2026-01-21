Kenia Os revela detalles de su noviazgo con Peso Pluma

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- Kenia Os sonríe cuando habla de su novio, el cantante Peso Pluma, con quien está por cumplir un año de noviazgo, la cantante de 26 se sinceró al decir que cuando se conocieron se gustaban pero no pasó nada en aquel momento, era julio de 2024, cuando grabaron juntos el video musical "TOMMY & PAMELA".

Kenia y Peso Pluma ya muestran detalles de su romance, fotos románticas y mensajes tiernos entre ellos han hecho suspirar a los fans de la parejita de mexicanos que está triunfando a nivel mundial.

La cantante confesó en entrevista con Adela Micha, que cuando se conocieron grabando el video "TOMMY & PAMELA" se gustaban mutuamente, pero no pasó nada, todo fue profesional.

"Yo sabía que le gustaba y él me gustaba, pero fue muy profesional", dijo.

Kenia admitió que aunque no pasó nada se sentía una energía, fue como si ambos fueran "niños de secundaria"; confesó que ahora se ríen de recordar que los dos estaban súper nerviosos.

Al final del video, cuando están en una camioneta, él le hizo una confesión:

"Eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso y a mi esto no me pasa", recordó.

Entonces ella le dijo que no se pusiera nervioso, y él sólo le respondió: "creo que ya sabes"...

Eran mejores amigos en Instagram, la intérprete de "Kitty" recuerda que él cada que estaba soltero se hacía presente en sus redes de alguna u otra manera, y cuando estaba incrédula con "ese coqueteo" que no pasaba de ahí, un día Hassan Emilio, el verdadero nombre de Peso Pluma, le dijo que "año nuevo y él quería conocerla" y así fue, se quedaron de ver para conocerse y desde ese momento hasta ahora.