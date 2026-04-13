Kevin Federline respalda rehabilitación voluntaria de Britney Spears

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- La decisión de la cantante Britney Spears de ingresar a rehabilitación no solo tomó por sorpresa a sus seguidores; sino que causó la reacción inmediata de amigos, familiares y personas cercanas a la llamada "Princesa del pop", su exesposo, Kevin Federline.

Kevin Federline apoya rehabilitación de Britney Spears

De acuerdo con declaraciones hechas por el abogado de Federline, Mark Vincent Kaplan, a TMZ, el exbailarín no solo se ha mantenido al tanto de la situación de Spears; sino que la respalda.

"Kevin está al tanto de los informes que indican que ella ingresó en un centro de rehabilitación y se alegra de que esté recibiendo ayuda", dijo el representante legal al medio estadounidense.

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Asimismo, destacó la importancia de que su internamiento se haya dado de manera voluntaria y no por la presión de la gente a su alrededor.

Detalles sobre el proceso y situación legal de Britney Spears

Sin embargo, el apoyo a la intérprete de "Toxic" también vino acompañado de una puntualización sobre el proceso; y es que, para Federline, lo principal es que su expareja complete el programa y logre salir adelante.

"Lo fundamental es que, sea cual sea el plan de tratamiento recomendado, lo siga y lo complete", añadió Kaplan.

Según reportes hechos por el portal, Spears ingresó, hace un par de días, a una clínica para tratar sus problemas de adicciones al alcohol y los medicamentos controlados, aunque no revelaron la ubicación del sitio.

Fuentes cercanas revelaron que la decisión de Britney también estuvo influenciada por el caso que se mantiene abierto en su contra, luego de que en marzo pasado fuera arrestada por conducir bajo los influjos del alcohol.

Aunque no se ha definido cuánto tiempo permanecerá en rehabilitación, se contempla que el proceso podría extenderse más de los 30 días que marcan los programas habituales.

Cabe destacar que, hasta el momento, ni Spears ni sus representantes han confirmado esta información; incluso se ha mantenido activa en redes sociales.