Ciudad de México.- Todo está listo para que el día de mañana en el escenario del Auditorio Nacional se lleve a cabo la entrega de los Kids´ Choice Awards México 2022, la fiesta donde el slime verde, y las estrellas de la música, la televisión y las plataformas digitales, son el elemento principal de esta ceremonia donde los niños y niñas deciden quiénes son los ganadores.

En esta ocasión quien estará al frente de esta entrega de premios será Danna Paola, que hará su debut como anfitriona en los Kids´ Choice Awards y además formará parte de los números musicales con su sencillo Xt4as1s; pero no estará sola porque Alex Hoyer y el actor Luis de la Rosa también estarán conduciendo en diversos momentos de la noche.

En parte musical estarán Kenia Os, Ha-Ash y Big Time Rush, quienes han conmocionado a sus fans mexicanas desde su llegada a la Ciudad de México y que muy posiblemente pasen por la alfombra naranja, la cual se realiza previo al inicio de la ceremonia.

Los que no puedan asistir podrán ser testigos de esta entrega de premios el 30 de agosto, cuando se transmita a las 20 horas por Pluto TV y Paramount+, además en el canal de Youtube de Nickelodeon Latinoamérica.

Lista de nominados:

ACTOR FAVORITO

Emilio Osorio

Sebastián Silva

Kevsho

Ralf

ACTRIZ FAVORITA

Macarena García

Isi Vives

Estefi Merelles

Evaluna

SHOW FAVORITO

Bob Esponja

Club 57

Polinesios Revolution

Escandalosos

NICK SHOW FAVORITO

Bob Esponja

Club 57

The Loud House

Danger Force

ARTISTA LATINO

Camilo

Sebastián Yatra

Karol Sevilla

Danna Paola

DE CREADOR A ARTISTA

Mont Pantoja

Kenia Os

Humbe

María Becerra

CANCIÓN VIRAL

Sebastián Yatra

(Tacones Rojos)

Danny Ocean

(Fuera del Mercado)

Morat

(Llamada Perdida)

Paulo Londra (Plan A)

HIT DEL AÑO

INTERNACIONAL

Harry Styles (As It Was)

Coldplay & BTS (

My Universe)

Olivia Rodrigo

(Traitor)

5 Seconds of Summer

(Complete Mess)

GRUPO K-POP FAVORITO

Blackpink

BTS

EXO

TXT

ARTISTA GLOBAL FAVORITO

BTS

Camila Cabello

Harry Styles

Olivia Rodrigo

CHALLENGER DEL AÑO

Domelipa

Calle y Poché

Kevlexd

Ferv

CREADOR DE AVENTURAS

Y VIAJES

Mau Otero

Juanpa Zurita

Polinesios

Ricky Limón

DIY MASTER

Mis Pastelitos

Robegrill

Dani Hoyos

Musas

CREADOR MÁS DIVERTIDO

Skabeche

Fede Vigevani y La Vecibanda

Los Rulés

Daniela Rodrice