Kimmel se burla de Trump

El presentador de programas de entrevistas Jimmy Kimmel apuntó al presidente estadounidense Donald Trump al advertir el jueves sobre el auge del fascismo en un discurso dirigido a espectadores británicos titulado "El Mensaje Alternativo de Navidad".

El mensaje, transmitido en Channel cuatro el día de Navidad, reflexionó sobre el impacto del segundo mandato de Trump, quien, según Kimmel, actúa como si fuera un rey.

"Desde una perspectiva fascista, este ha sido un año realmente grandioso", afirmó. "La tiranía está en auge por aquí".

El canal comenzó la tradición de emitir un mensaje navideño alternativo en 1993, como contraparte al discurso televisado anual del monarca británico a la nación. Channel cuatro dijo que el mensaje suele ser una reflexión personal y provocadora, pertinente a los eventos del año.

El comediante ha criticado a Trump desde que regresó al aire después de que ABC suspendiera indefinidamente el programa "Jimmy Kimmel Live!" en septiembre, tras las críticas a los comentarios que el presentador hizo sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Kimmel hizo comentarios en referencia a la reacción al tiroteo de Kirk, sugiriendo que muchos partidarios de Trump intentaban capitalizar la muerte.

