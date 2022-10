Krystian Ferrer y Mayra Batalla, ganan el Ariel

A-AA+

"Noche de fuego" una de las favoritas en esta 64 edición de los Ariel, se llevó el primer premio de la noche, gracias a la actuación de Mayra Batalla.

En la historia, Mayra interpretó a una madre en un pueblo de Guerrero, donde los carteles del crimen organizado dominan la forma en la que viven sus habitantes, desde la educación, hasta la forma en que subsisten y se alimentan; pero además se apropian de las jóvenes cuando entran en la edad adulta.

Mayra protege a su hija de que se la lleven, pero no todas las madres corren con la misma suerte que su personaje, por ello se pronunció para las mujeres tras recibir su estatuilla.

"Quiero compartir esto con todas las niñas y mujeres que cada día se salvan a sí mismas Gracias", dijo la actriz en el escenario.

Por otra parte, la cinta "Los minutos negros" dio la primera sorpresa de la noche al ganar en la categoría de coactuación masculina, estatuilla destinada a Krystian Ferrer

"Pues el cliché: no me lo esperaba", dijo Krystian al subir al escenario por su estatuilla.

Entre lágrimas, Ferrer, todavía incrédulo por su victoria agradeció a toda su familia y la gente que creyó en él. Cabe destacar que el joven se colocó por encima de grandes actrices consagrados como Daniel Jiménez Cacho ("El diablo entre las piernas") y a otros como Memo Villegas ("Noche de fuego") y Andrés Delgado ("Cosas imposibles").