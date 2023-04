Kun Agüero quiere a Shakira en su equipo en la Queens League

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- La Queens League está lista para arrancar el próximo 6 de mayo y hubo quien consideró que Shakira era excelente opción para disputar el torneo que tiene como presidente a Gerard Piqué.

No se trató de una opinión cualquiera, El propio Kun Agüero, uno de los 12 presidentes de la Queens League, sugirió durante una transmisión en vivo fichar a la expareja de Gerard Piqué para que jugara en su equipo "Kunitas".

"La doce puede ser Shakira también, habría que tratar de contactarla, ella está en Miami , ¿sabías , More?... Yo no sé cómo juega a la pelota, pero habría que intentarlo. Vos imagínate jugando Shakira para Kuni Sport y que el presidente sea Gerard Piqué", ironizó el exfutbolista y streamer argentino.

En la transmisión en la que participaba Morena Beltrán, periodista, presentadora y analista deportiva, que preside junto al Kun Agüero a las "kunitas", se estaba dando a conocer a las integrantes de los respectivos equipos de la Queens League.

El exfutbolista recordó que recientemente la colombiana se mudó a Miami, Florida. Ello, luego de que abandonó la casa familiar que compartía con Gerard Piqué y sus hijos Milán y Sasha en Barcelona, España.

Los menores se mudaron con ella a Estados Unidos y ya acuden a clases a una prestigiosa escuela que sería financiada por su padre, Gerard Piqué, quien se separó de Shakira tras confirmarse que le fue infiel con su actual pareja, Clara Chía.

De acuerdo con un comunicado dado a conocer por la liga de Gerard Piqué los equipos ya han seleccionado a sus 120 jugadoras, entre más de 230 candidatas, para disputar la competencia.

El torneo dará inicio el próximo 6 de mayo en la Cupra Arena, ubicada en Barcelona, España.

La propuesta de sumar a Shakira al equipo de las "kunitas" quedó sólo en un comentario dado que ya se han anunciado los nombres de las 11 mujeres que conforman el equipo del Kun Agüero y Morena Beltrán. Los entrenamientos estarán a cargo de Ari Font.

Blanca Cros

Julia Cerdán

Mireia Nagel

Andrea Martínez

Coral Fernández

Marina Peya

Laura Ribas

Alba Oliver

Mariona Pujol

Irene Melero

Judith Fernández.