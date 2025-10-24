Kunno insinúa posible embarazo de Ángela Aguilar con Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- ¿Ángela Aguilar está embarazada?, es la pregunta que ronda en rede sociales después de que el influencer Kunno asegurara que hay una razón importante por la que la cantante de 22 años ha cancelado varios conciertos pactados en Estados Unidos.

Aunque se creía que las cancelaciones de conciertos se debían a la baja venta de boletos, Kunno asegura esto no es así, pero admite que hay una razón de la cantante para tal decisión; el influencer habló al respecto en la entrega de los Premios Eliot, un reconocimiento a los líderes digitales de habla hispana.

Ángela Aguilar está casada con el también cantante Christian Nodal desde hace poco más de un año, la pareja ha dado mucho de qué hablar debido a lo sorpresivo de su romance, pues previo a que se diera a conocer, el cantante mantenía una relación con la argentina Cazzu, con quien tiene una pequeña hija llamada Inti.

Kunno desata sospechas de que Ángela Aguilar podría estar embarazada

Kunno aseguró que la cancelación de conciertos de Ángela Aguilar en Estados Unidos se debe a una sorpresa de la cual no puede hablar por el momento.

"Es una sorpresa, hay razones y ya les contaré, todavía no puedo decir nada", expresó.

Sin precisar, el influencer, amigo de la cantante y de la familia Aguilar, dijo sonriente que las razones, cuando se conozcan, alegrarán a todos.

"Razones de ella que les gustarán, que a todos nos va a alegrar", expresó.

Kunno afirmó que Ángela está viviendo un momento muy feliz como mujer casada, y que la ve y siente muy tranquila y enamorada.

"Muy tranquila, muy feliz y muy enamorada de verdad que si".

Reiteró que el hate (odio) no es bueno para nadie, y tampoco justo.

"Nadie merece ningún tipo de odio en general, nadie", expresó.

Ángela Aguilar fue vista la noche de este jueves en las Fiestas de Octubre Guadalajara, cuando cantó en el concierto de su esposo Nodal junto a Julión Álvarez, ahí la pareja se mostró feliz y juguetona.