Kylie Minogue emociona al público mexicano en su concierto

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Kylie Minogue se reencontró el viernes por la noche con el público mexicano y la experiencia fue mejor de lo que imaginaba.

La estrella australiana se había presentado en el país por primera y única ocasión en 2011 y en su regreso ante un Palacio de los Deportes abarrotado con cerca de 15.000 fans se tomó el tiempo para agradecer su fidelidad en varias ocasiones.

"Todo mundo decía que iban a ser increíbles, pero nada nos preparó realmente, ustedes son sensacionales, muchas, muchas gracias", dijo hacia el final de su concierto.

En uno de los momentos que más emocionó a la gente, Minogue se trasladó a una plataforma a la parte trasera de la pista para estar más cerca de las gradas de la parte posterior. Ahí preguntó qué canciones querían e interpretó algunas a capela. También le dedicó "Where the Wild Roses Grow", original de Nick Cave & The Bad Seeds, a una fan que comenzó a llorar.

Montada en la plataforma, Minogue señaló que durante la pandemia, con las restricciones de viaje, añoraba poder reencontrarse con el público mientras componía y producía su álbum "Disco" en su propia casa.

"Es un sueño para mí honestamente, porque entonces se sentía como un sueño cuándo nos íbamos a ver", dijo. "Este era el sueño, cantar esta canción y específicamente cantarla en medio de una arena, tomó unos años, pero estamos juntos aquí y está pasando, así que canten conmigo", agregó antes de entonar "Say Something" en una versión acústica acompañada por una guitarra.

Minogue, quien se presentó como parte de su gira mundial Tension, hizo un repaso completo de su discografía en el concierto, desde su éxito "The Loco-Motion" de 1987, hasta "Padam" que le valió el Grammy a mejor grabación de pop dance en 2024.

Obviamente, no podían faltar "In Your Eyes", "Can´t Get You out of My Head" y "I Believe in You", entre otros éxitos, para los cuales se acompañó de ocho bailarines, una pasarela y una bola disco gigante que hizo bailar al público.

Su gira continuará con presentaciones en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey.