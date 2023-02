La Academia de Hollywood reconoce el legado del diseñador de lentes Iain Neil

LOS ÁNGELES (EFE).- La Academia de Hollywood reconoció este viernes con el premio honorífico Gordon E. Sawyer, que adopta la forma de un Óscar convencional, las cuatro décadas de legado del diseñador de lentes y sistemas ópticas Iain Neil.



El veterano profesional de la industria cinematográfica recibió el reconocimiento durante la entrega de los Premios Científicos y Técnicos de la Academia de Hollywood, que se celebró en el Teatro Geffen de Los Ángeles en una jornada marcada por las intensas lluvias.

"La tecnología de las cámaras seguirá cambiando, pero todas las imágenes continuarán dependiendo del objetivo", reflexionó el diseñador al recoger la estatuilla dorada.

El premio Gordon E. Sawyer se concede a personalidades cuyas contribuciones tecnológicas hayan aportado prestigio al sector cinematográfico.

Neil, que ya ha recibido 12 reconocimientos de la Academia de Hollywood a lo largo de su trayectoria, ha desarrollado lentes para películas como "Titanic" (1997) o "Minority Report" (2002).

REGRESO DE LOS PREMIOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

Asimismo, los Premios Científicos y Técnicos se entregaron este año por primera vez en formato presencial desde 2019 con el actor chino-canadiense Simu Liu ("Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings") como maestro de ceremonias.

Estos galardones, que condecoran los avances más innovadores en la industria y no necesariamente reconocen hitos logrados el curso anterior, se diversificaron en nueve categorías distintas y fueron a parar a veinte profesionales diferentes.

Por su parte, la presidenta de la Academia, Janet Yang, inauguró el evento y definió la cita como "un regreso triunfal" por las figuras premiadas en esta edición.

Este año, Howard Jensen, Danny Cangemi y John Frazier recibieron premios por el desarrollo de un sistema utilizado para simulaciones de escenas de lluvia en platós.

Además, Mark Hills, Jim Vanns y Matt Chambers fueron laureados por sus aportes al diseño de las conocidas como granjas de renderizado.

"La esencia de una granja de renderizado es gestionar la enorme cantidad de imágenes, datos y escalas procedentes de los diferentes procesos de efectos especiales", explicó Hills al recibir el galardón.

Entre otros, también se concedieron premios a Sébastien Deguy, Christophe Soum, Sylvain Paris y Nicolas Wirrmann por la creación de un novedoso sistema de diseño de imágenes en 3D; y a David Eberle, Theodore Kim, Fernando de Goes y Audrey Wong, por un software de simulación animada utilizado en películas como "Coco" o "Turning Red".

Finalmente, se hizo una mención especial para Ryan Laney, inventor de una tecnología facial que funciona por inteligencia artificial y permite proteger la identidad de individuos que figuren en segundo plano durante reportajes periodísticos o en formatos documentales.