La Adictiva canta corrido a "El Chapo" en Premios Lo Nuestro

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Joaquín "El Chapo Guzmán" estuvo presente simbólicamente en los Premios Lo Nuestro cuando la Banda La Adictiva cantó un narcocorrido en pleno escenario de la gala que se realizó el pasado jueves 23 de febrero.

Con las siglas "JGL" adornando su presentación, la banda La Adictiva entonó el corrido en el escenario ante artistas como Sebastián Yatra, Carlos Rivera, Paulina Rubio y Nodal, entre otros, además del público invitado.

Un clip del momento en que la banda interpretó el corrido a "El Chapo" Guzmán, quien se encuentra preso en Estados Unidos, se ha viralizado en redes sociales donde ha causado polémica.

Los usuarios no dejaron pasar el hecho y dejaron sus comentarios: "No sé cómo se permite eso en tv... Aaaa si ya me acordé, todos son aliados de la delincuencia organizada"; "y pensar qué son todo un éxito entre los jovencitos"; "Así es, yo cambié de canal cuando escuché bien la canción, es increíble que hayan dejado cantar eso"; "´por tipos como estos seguimos siendo considerados de 3er mundo".

"Qué vergüenza ver con cuanto orgullo el ponen voz a cada frase, y qué pena que a mi Culiacán teniendo cosas tan bellas que se pueden exaltar, sea esto lo que más ruido provoque".

Si bien la cuenta de Premios Lo Nuestro no compartió video de la interpretación de La Adictiva, si compartió un gif de la agrupación sobre el escenario.

El tema musical que lleva por nombre las siglas "JGL", estrenó en 2022 y hace referencia a "Los Menores", hijos de Joaquín Guzmán Loera, así como de "El Culiacanazo", y del Juicio de "El Chapo" en Nueva York.

No sólo La Adictiva se presentó en los premios, los números musicales estuvieron a cargo de artistas de distintos géneros como Christian Nodal y Tini Stoessel, Sebastián Yatra y más.

¿Qué pasó con "El Chapo" Guzmán?El juez Brian M.Cogan sentenció a Joaquín Guzmán Loera, a cadena perpetua más 30 años por ser el líder principal del Cártel de Sinaloa, cargo que incluye 28 violaciones relacionadas con drogas y una conspiración para cometer asesinato, de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos.Guzmán Loera fue condenado por un jurado federal el 12 de febrero de 2019, tras un juicio de tres meses, de distintos cargos incluido narcotráfico, utilizar armas de fuego para apoyar los delitos relacionados con drogas y participar en una conspiración para cometer lavado de activos.