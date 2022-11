La Banda MS consolida su carrera

Ciudad de México. - Originarios de Mazatlán Sinaloa, la Banda MS es una de las agrupaciones mexicanas más populares de la época, no sólo por haber hecho éxitos como “El color de tus ojos” y “Mi mayor anhelo”, sino por ser pioneros en temas dentro de la industria cómo formarse como grupo independiente, que no tiene historia ni dueño.

Liderada por Sergio Lizárraga, la Banda MS está conformada por 16 integrantes de los cuales ocho son socios del proyecto y durante su carrera, que inició en 2003, han tenido que enfrentarse a una industria llena de grupos consolidados como El recodo y La Arrolladora.

Durante entrevista para Yordi Rosado, Lizárraga y los vocalistas Oswaldo (Wallo) Sílvas y Alan Ramírez hablaron de cómo el proyecto que surgió de una idea tras una borrachera entre amigos, se terminó convirtiendo en un éxito.

Tras más de 20 años de recorrido musical la banda hoy es reconocida por romper récord de asistencia en festivales más importantes del país y presentarse en recintos icónicos como el estadio Azteca y el Auditorio Nacional.

En el 2020 hicieron colaboración con el rapero Snoop Dogg, siendo de los primeros en juntar el género del hip-hop con el regional mexicano.

Recientemente, anunciaron su participación en el soundtrack de uno de los videojuegos más importantes del mundo: Call of Duty, lo que ha consolidado su carrera.

“Nos pidieron un corrido que es bélico y ahorita está de moda eso y es un juego que por más de 10 años se ha colocado como el juego más jugado del mundo; es una edición especial con imágenes de México y ellos querían un corrido con los personajes del juego. Crearon un personaje mexicano que le pusieron Alejandro Vargas, como capitán, la canción va a soñar para que cuando estén jugando estén escuchando y entren en el ambiente del juego”, explicaron.

Además, hablaron de cómo manejan el tema del narco, pues el género que tocan es preferido de traficantes que viven en la zona donde ellos comenzaron. Lizárraga aceptó que en sus inicios “proliferaba la cultura del narco” y en ocasiones tocaron en fiestas donde no sabían que había capos y días después se enteraban.

“Me ha tocado de que vamos a un antro y me dicen ‘te habla el jefe o si vas y nos saludos y te tomas un trago con el morro que está allá, dice que te regala un carro’”, contó Alan Ramírez, quien también habló del incidente que protagonizó en 2016 cuando después de salir de una presentación en el Auditorio Nacional estuvo en medio de una balacera en la que fue herido en el cuello.

“Sentí como un pellizco y de volada la sangre”, recordó.

“Le dije a Dios si no me ocupas allá arriba pues déjame, aquí tengo a mis hijos chicos, mi papá, mi mamá, que no hace mucho perdió a mi hermano, si no me ocupas déjame aquí, me gustaría verlos grandes”, confió.