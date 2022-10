La Casa del Dragón. La escena que los fans se quedaron esperando

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- A los fanáticos nunca se les escapa nada y a los de "La Casa del Dragón" mucho menos. Es que han logrado realizar una comparativa con las fotos que los mismos actores habían colgado en las redes sociales para darse cuenta que había una escena que faltaba. Todo un trabajo de inteligencia sin lugar a dudas.

Con la investigación no tardaron mucho en comprobar que HBO Max eliminó una de las tomas. Sin embargo, detrás de esto puede que haya un motivo que explica la finalidad de la cadena de streaming o al menos eso piensa los seguidores. Es que si no no se explica por qué tomaron semejante decisión en una parte tan importante de la precuela de "Juego de Tronos".

Cuál es la escena que HBO eliminó de "La Casa del Dragón"

En el episodio número 6 de "La Casa del Dragón" pasaron muchas cosas. Sin embargo, fue la muerte de varios personajes lo que mantuvo en filo al fandom durante el capítulo. Entre ellas se vio a Laena Velaryon, la esposa de Daemon Targaryen, morir de una forma más que horrorosa intentando dar a luz al bebe que venía en camino.

En el trailer que HBO Max había ofrecido al público antes del estreno de episodio, se veía a Daemon consolando a sus hijas gemelas. Sin embargo, en la emisión del capítulo esa escena no apareció nunca y los fanáticos estallaron. Muchos de ellos descargaron su furia en las redes sociales y otros se atrevieron a especular con el motivo.

Entre ellos surgió la idea de que desde un primer momento se presentó al hermano de rey Viscerys como un villano de pura cepa en "La Casa del Dragón". Sin embargo, su personaje se ha ganado el cariño de la gente. Pero mostrarlo doblegarse ante la muerte de su esposa delante de sus hijas hubiera hecho caer en la cuenta de que tal vez tuviera corazón y esto lo sacaría de ser el verdadero malo en esta historia.