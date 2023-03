LA CONEXIÓN ENTRE “THE LAST OF US” Y “HOUSE OF THE DRAGON”

Ya pasó el primer domingo sin ver “The Last Of Us” y los fanáticos de la misma ya sienten su ausencia. Lo mismo ocurrió con las series “Euphoria”, “House of The Dragon” y “Game Of Thrones”.

Por suerte el creador de “The Last Of Us”, Neil Druckmann ya confirmó que la segunda temporada de la serie está en su fase de pre producción, pero todavía es muy pronto para confirmar una posible fecha de estreno.

Aunque muchas personas aseguran que la misma llegará a finales del 2024.

“Pasará algún tiempo. Creo que probablemente filmaremos a finales de este año o comienzos del próximo. Así que probablemente sea a finales de 2024, o a principios de 2025”, aseguró hace unos días Bella Ramsey, la actriz que interpretó a Ellie en “The Last Of Us”.