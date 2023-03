La dura confesión de Michael J Fox sobre la enfermedad que padece

A-AA+

"Still: A Michael J. Fox Movie", es la película documental que Michael J Fox decidió llevar a cabo para abrir su corazón y compartir con los espectadores cómo fue el proceso del diagnóstico de su enfermedad, pero también cuenta con escenas donde narra y se muestran algunos aspectos y anécdotas de su infancia y el resto de su vida.

Al actor de "Volver al futuro" ya no le cuesta hablar de su enfermedad diagnosticada en 1991. "El Parkinson apesta, pero tuve una gran vida", ha sido parte de las declaraciones que ha dado para la prensa, en el Festival de Cine South by Southwest de Austin. El documental se puede ver a través de la plataforma de Apple TV+, y dura una hora y 35 minutos.

A sus 29 años, Fox fue diagnosticado con Parkinson, la enfermedad neurodegenerativa que complicó el resto de su vida. A sus 61 años, el histriónico afirma que durante siete años ocultó su padecimiento, especialmente su mano izquierda: la parte de su cuerpo donde comenzó a manifestar los primeros temblores.

En su sexta década de vida, el artista nacido en Canadá apostó por compartir su experiencia a través de este trabajo, que une algunos archivos multimedia de su carrera y también testimonios en primera persona de su enfermedad, pero también del resto de esferas cotidianas de la vida.

La confesión más fuerte, quizás para muchos fans de su carrera, vino de la mano de su adicción a las bebidas alcohólicas, para poder afrontar y olvidar el hecho de padecer Parkinson. "Definitivamente era un alcohólico, pero pasé 30 años sin tomar una copa", es parte de su declaración en la película documental. Además, confesó haber tomado píldoras de dopamina para ayudar a controlar los primeros síntomas de la enfermedad y haber usado accesorios en su brazo para disimular los temblores.