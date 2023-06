La edad le jugó en contra a Henry Cavill para ser James Bond

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- Henry Cavill hubiera sido un buen James Bond, no sólo con la capa de Superman hubiera levantado suspiros y aplausos, también personificando al famoso detective que famosos como Daniel Craig, Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Roger Moore, Sean Connery, George Lazenby y Sean Connery le han dado vida desde los años 60.

Cavill se ha ganado los elogios con "The Witcher", donde interpreta a el brujo Geralt, un cazador de monstruos que trata de encontrar su lugar en un mundo en el que las personas suelen ser más malvadas que las bestias; en redes, lejos de los proyectos de streming y de cine, Cavill suele desatar la locura de sus fans con cada publicación que hace.

El domingo pasado compartió de un día cocinando junto a su "mujer" y sus perros, con un look relajado que sumó más de 2 millones de likes; el pasado mes de abril relató la triste noticia de la muerte de uno de sus perros, y la feliz llegada de un cachorro que lo tenían a él y a su novia Natalie felices.

La juventud le jugó una mala pasada a Henry Cavill cuando hizo casting en 2006 para encarnar a James Bond, así lo contó el director de "Casino Royale" Martin Campbell, quien admitió que en ese momento y haciendo cálculos, Cavill estaba demasiado joven para la saga.

"Mira, si Daniel (Craig) no existiese, Henry habría hecho un Bond excelente. Lucía genial, estaba en buena forma física... muy guapo, como cincelado. Simplemente parecía demasiado joven entonces", reconoció; Cavill tenía entonces 22 años, y Craig 38; si ahora Cavill quisiera protagonizar al Agente 007, sería demasiado mayor.

"Henry tiene 40, así que para cuando hiciera la tercera película tendría 50 y a partir de ahí son dos o tres años por cada Bond. Está en buena forma", expresó Martin Campbell a Daily Express.