La escena que le rompió el corazón a Victoria Ruffo en "La Madrastra"

Desde que Televisa anunció el remake de "La Madrastra" han salido a la luz varios detalles de la versión que se estrenó en el 2005. Por aquellos años era Victoria Ruffo la protagonista cuyo éxito la sorprendió cuando ya creía haber llegado hasta la cima en su carrera. Sin embargo, la novela pronto se volvió especial y logró conquistar al público.

Por ello, Victoria Ruffo ha sido entrevistada en más de una oportunidad para dar su opinión sobre la versión que protagonizan Aracely Arámbula y Andrés Palacios. "Es un personaje muy, muy bello y pues ella hará su creación de ´La Madrastra´, ella hará su personaje brillas como lo sabe hacer", opinó la actriz sobre el personaje al que ahora le dará vida la ex de Luis Miguel.

Pese a que ya pasaron 17 años del estreno de "La madrastra" aun cuesta olvidar a Victoria Ruffo como la protagonista. Si bien para los televidentes todo fue color de rosas lo cierto es que ella debió sortear algunos obstáculos para que la puesta en escena se convirtiera en un éxito. Hubo una toma en particular, que le demandó varias horas de grabación y la hizo llorar.

Nadie puede decir que Victoria Ruffo no es una de las mejores actrices del plano nacional. Pero en esa novela en particular los dramas no solo abundaron, sino que fueron creciendo a medida que avanzaban los capítulos. Fue con su regreso a la mansión, luego de 20 años, que las cosas se pusieron tensas a nivel interpretativo.

Es que Victoria Ruffo debía ganarse el amor de sus hijos, pero desde un nuevo lugar. Las similitudes entre esta escena y lo que ella vivió en el plano personal con el papá de su primer hijo la llevaron al extremo. La grabación llegó a romperle el corazón logrando transformarse en una de las más difíciles que le hayan tocado en "La Madrastra".