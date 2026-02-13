logo pulso
Por El Universal

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
LA EXPERIENCIA HARRY STYLES EN CDMX

"Queremos bailar con todos nuestros amigos" es el mensaje con el que Harry Styles anunció su próxima listening party, un evento exclusivo donde sus fanáticos podrán escuchar antes que nadie su nuevo álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally. 

Los eventos comenzarán el 18 de febrero y se llevarán a cabo en 40 ciudades alrededor del mundo, incluyendo México. La iniciativa busca que los fans disfruten del álbum en comunidad, semanas antes del lanzamiento oficial, que será el 6 de marzo.Entre las ciudades confirmadas se encuentran: América: Buenos Aires, Nueva York, Los Ángeles, Santiago, Lima, Río de Janeiro, San José. 

Asia: Taipei, Kioto, Manila y Singapur. Europa: Londres, París, Madrid, Berlín, Milán, Ámsterdam, Helsinki, Estocolmo, Varsovia, Zúrich y Bruselas. Oceanía: Sídney. El resto de las ciudades se puede consultar en la página oficial de Harry Styles.

En la página oficial del artista, los interesados deben ingresar al apartado Listening Party. Allí se mostrarán las ciudades participantes y un link de registro. La dinámica consiste en completar una frase de una canción de Harry Styles y proporcionar datos como nombre, ciudad de residencia, emaily número de teléfono.

