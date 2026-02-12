La experiencia Harry Styles llega a CDMX: fecha y detalles

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- "Queremos bailar con todos nuestros amigos" es el mensaje con el que

anunció su próxima

, un evento exclusivo donde sus fanáticos podrán escuchar antes que nadie su nuevo álbum. Disco, Occasionally.Los eventos comenzarán ely se llevarán a cabo enalrededor del mundo, incluyendo. La iniciativa busca que los fans disfruten del álbum en comunidad, semanas antes del lanzamiento oficial, que será el 6 de marzo.Entre las ciudades confirmadas se encuentran:, Los Ángeles, Santiago, Lima, Río de Janeiro, San José., Kioto, Manila y, Madrid, Berlín, Milán, Ámsterdam, Helsinki, Estocolmo, Varsovia, Zúrich y Bruselas.El resto de las ciudades se puede consultar en ladeEn ladel artista, los interesados deben ingresar al apartado. Allí se mostrarán lasy un link deLaconsiste en completar una frase de una canción dey proporcionar datos como nombre, ciudad de residencia, correo electrónico y número de teléfono.Los asistentes seráncon unaestablecida, y lasse enviarán el, por lo que se recomienda revisar el correo o número registrado.contará con, aunque la preventa ya está abierta en la página de Sony Music y en tiendas de música alrededor del mundo.Hace un mes, Styles compartió la, donde aparece en una esquina, con, sobre un paisaje oscuro y sosteniendo unaen el aire.Lossobre el regreso de Styles se intensificaron tras aparecer en varias ciudades pósters con la frase "" (Somos el uno para el otro), que cerraba un video publicado en YouTube el 27 de diciembre titulado Forever, forever, sobre su último concierto en Italia.Tras el anuncio,también actualizó suen, connaranjas, unsobre una camisa de lunares y corbata roja.Sucomenzó después de dejaren 2016, con el álbum homónimo, seguido de Fine Line (2019) y(2022).