La experiencia Harry Styles llega a CDMX: fecha y detalles
El evento comenzará el 18 de febrero y se realizará en 40 ciudades, incluida Ciudad de México.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- "Queremos bailar con todos nuestros amigos" es el mensaje con el queHarry Styles anunció su próxima listening party
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, un evento exclusivo donde sus fanáticos podrán escuchar antes que nadie su nuevo álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally.
Los eventos comenzarán el 18 de febrero y se llevarán a cabo en 40 ciudades alrededor del mundo, incluyendo México. La iniciativa busca que los fans disfruten del álbum en comunidad, semanas antes del lanzamiento oficial, que será el 6 de marzo.
Entre las ciudades confirmadas se encuentran:
América: Buenos Aires, Nueva York, Los Ángeles, Santiago, Lima, Río de Janeiro, San José.
Asia: Taipei, Kioto, Manila y Singapur.
Europa: Londres, París, Madrid, Berlín, Milán, Ámsterdam, Helsinki, Estocolmo, Varsovia, Zúrich y Bruselas.
Oceanía: Sídney.
El resto de las ciudades se puede consultar en la página oficial de Harry Styles.
En la página oficial del artista, los interesados deben ingresar al apartado Listening Party. Allí se mostrarán las ciudades participantes y un link de registro.
La dinámica consiste en completar una frase de una canción de Harry Styles y proporcionar datos como nombre, ciudad de residencia, correo electrónico y número de teléfono.
Los asistentes serán seleccionados con una dinámica establecida, y las confirmaciones se enviarán el 16 de febrero, por lo que se recomienda revisar el correo o número registrado.
Kiss All The Time contará con doce canciones, aunque la preventa ya está abierta en la página de Sony Music y en tiendas de música alrededor del mundo.
Hace un mes, Styles compartió la portada del álbum, donde aparece en una esquina, con gafas de sol, sobre un paisaje oscuro y sosteniendo una bola de discoteca en el aire.
Los rumores sobre el regreso de Styles se intensificaron tras aparecer en varias ciudades pósters con la frase "We Belong Together" (Somos el uno para el otro), que cerraba un video publicado en YouTube el 27 de diciembre titulado Forever, forever, sobre su último concierto en Italia.
Tras el anuncio, Harry Styles también actualizó su foto de perfil en Instagram, con gafas de sol naranjas, un jersey amarillo sobre una camisa de lunares y corbata roja.
Su carrera en solitario comenzó después de dejar One Direction en 2016, con el álbum homónimo Harry Styles, seguido de Fine Line (2019) y Harry's House (2022).
no te pierdas estas noticias
La experiencia Harry Styles llega a CDMX: fecha y detalles
SLP
El Universal
El evento comenzará el 18 de febrero y se realizará en 40 ciudades, incluida Ciudad de México.
Christian Nodal, entre crisis con sus padres y las mieles del amor
SLP
El Universal
El cantante mantiene una relación estable con Ángela Aguilar y prepara su boda religiosa para mayo de 2026.
Yuri y su opinión sobre Bad Bunny: "no es un gran cantante"
SLP
El Universal
Yuri señala que, aunque Bad Bunny no es el mejor cantante, su capacidad para atraer público es notable.