La historia detrás de la canción "Señora, Señora"

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (EL UNIVERSAL).- Ya sea para comidas, festivales escolares y otros eventos relacionados con el 10 de mayo, el tema "Señora, señora" de Denisse de Kalafe, es una interpretación que no puede faltar y que incluso es considerada como el himno del Día de las Madres, pero ¿cuál es la historia detrás de esta canción?.

Resulta que el sencillo que, en efecto, conmemora a las mujeres que se convierten en madres, tiene un mensaje más melancólico, ya que retrata algunos de los sacrificios que la artista brasileña tuvo que enfrentar en su carrera musical.

En 2014, en una entrevista con Radiofórmula, Denisse reveló que el tema lo escribió cuando estaba en México.

La también voz de "Quiéreme más" contó que en aquel entonces había tenido una cena con gente de Naciones Unidas en su casa, pero una vez que la charla concluyó tuvo un arranque de inspiración y un "ataque de nostalgia", ya que a lo largo de su trayectoria se mantuvo lejos de su madre.

Tras ello, se sentó en su piano y comenzó a componer la canción que la lanzó al estrellato:

"Mi madre que estaba en Brasil, en un exceso maravilloso de admiración por ella. Fui al piano esa noche y fue como si Dios, como si un ángel de la guarda, me hubiera dicho cada cosa que tenía que escribir", explicó.

Denisse nació en la ciudad de Paraná, en Brasil; pero desde muy temprana edad se mudó a México, donde no sólo comenzó su carrera como cantante y compositora, también cobró fama mundial. A principios de la década de los 70, tan sólo unos años después de su llegada a nuestro país, la ya naturalizada mexicana contó con el apoyo artístico de grandes intérpretes como Marco Antonio Muñiz y Roberto Carlos.

Su canción, "El amor... cosa tan rara", le valió el primer premio del Festival OTI de 1978, pero fue hasta 1982 cuando se ganó el reconocimiento global gracias a "Señora, señora", la cual compuso en honor a su madre. Si bien no es el único tema de su autoría, sí es el más significativo de su carrera de más de cuatro décadas.