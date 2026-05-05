LA MET GALA INICIA CON DESFILE DE CELEBRIDADES
La alfombra blanca de la Met Gala inició este lunes con una actuación de un grupo de cantantes y bailarines que interpretó ´I Wanna Dance with Somebody´, de Whitney Houston antes de dar paso a un desfile de celebridades.
Los artistas actuaron ante la atenta mirada desfile de la organizadora del evento benéfico, la histórica editora de Vogue Anna Wintour, su principal patrocinadora, Lauren Sánchez Bezos, y la actriz Nicole Kidman.
Beyoncé, una de las anfitrionas de la velada junto a Kidman y Venus Williams, y que vuelve después de diez años entre gran expectativa, no se dejó ver todavía.
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