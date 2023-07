La muerte de su hijo, golpe que Sinéad O'Connor nunca pudo superar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- A lo largo de su existencia la cantante irlandesa Sinéad O'Connor tuvo que pasar por duras pruebas, pero ninguna la marcó tanto como la muerte de su hijo Shane, quien perdió la vida a los 17 años a principios del pasado 2022.

Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor fue el tercer hijo de la intérprete, cuyo padre es el cantante de folk Donal Lunny. El joven al igual que su madre, había tenido que luchar con problemas de salud mental por que fue ingresado en el hospital Tallaght, en Dublín, debido a que ya había tenido dos intentos de suicidio.

El jueves 6 de enero Shane escapó del lugar, haciendo que su madre se preocupara a tal grado que a través de sus redes sociales, le rogara que no se hiciera daño, mientras las autoridades comenzaron una búsqueda para localizarlo: "Shane, tu vida es preciosa. Dios no esculpió esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada. Mi mundo colapsaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes de latir. Por favor, no te hagas daño. Ve al Gardai y te llevaremos al hospital", escribió la cantante en su mensaje.

Pero su peor temor se hizo realidad tan solo unas horas después, cuando el viernes 7 de enero el cuerpo de Shane fue encontrado en el área de Bray, en Wicklow, el joven se había ahorcado, dejando a la intérprete devastada, pese a ello, fue la propia O'Connor quien dio la noticia del deceso.

"Mi hermoso hijo, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, la luz misma de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te quiero mucho. Por favor, quédate en paz".

La cantante manifestó su descontento con la Agencia del Niño y la Familia de Irlanda, conocida como Tulsa, por su lento accionar y que un día después de la muerte de Shane ni siquiera la habían llamado; también lo hizo en contra del hospital, porque nunca se responsabilizó de que Shane hubiera escapado estando bajo su cuidado.

Como una forma de despedirse de su hijo le dedicó el tema de Bob Marley "Ride natty ride", pero Sinéad estaba batallando con su duelo y una semana después del deceso de Shane ella fue hospitalizada, noticia que también ella dio a conocer en sus redes sociales.

"Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo una demora". Ella se culpaba tanto de la muerte de Shane como del distanciamiento con sus otros hijos, quienes no deseaban verla, así que estaba profundamente deprimida. A Sinéad O'Connor le sobreviven sus hijos Jake Reynolds, Róisín Waters y Yeshua Francis Neil, quien es el menor y tiene 16 años.