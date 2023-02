La Reina del Sur: Kate del Castillo antes del éxito

A-AA+

Telenovelas como "La Reina del Sur", "Muchachitas" o "La mentira" con solo algunas de las producciones donde la actriz Kate del Castillo ha demostrado todo su talento.

Kate del Castillo llegó al mundo de la actuación gracias a su padre, el actor Eric del Castillo, pero poco a poco logró crear su nombre en el ambiente gracias a su talento.

Recientemente Kate del Castillo decidió realizar un auténtico #tbt y compartió con sus seguidores de Instagram un par de fotografías de cuando ella era joven y aún no trabajaba como actriz.

Sus primeros trabajaron llegaron a finales de los años 70, cuando en 1978 participó en una película llamada "The Last Escape". Sin embargo, el éxito llegó a Kate del Castillo en los años 90 cuando interpretó a Leticia en "Muchachitas", una telenovela que se transmitió en varios países de América Latina.

Al año siguiente protagonizó "Mágica juventud", pero otros papeles que le permitieron destacar a Kate del Castillo en los años 90 fueron "Azul" (1996), "Alguna vez tendremos alas" (1997) y "La mentira". Incluso en 1995 apareció en el video musical "Fuego de noche, nieve de día" de Ricky Martin.

A principios de la década de 2000 Kate del Castillo protagonizó las telenovelas "Ramona" (2000), "El derecho de nacer" (2001) y "Bajo la misma piel" (2003-2004). Luego En 2003 hizo su debut en la televisión estadounidense interpretando un papel recurrente en la serie dramática de PBS "American Family", la cual estaba protagonizada por Edward James Olmos y Sônia Braga.

A continuación, llegaron éxitos en proyectos como la comedia dramática oscura "Showtime Weeds", donde interpretó a Pilar Zuazo, una mujer poderosa en la política mexicana. En 2002 y 2003 realizó una gira internacional junto al actor argentino Saúl Lisazo con la obra "Cartas de amor", y en 2005 Kate del Castillo protagonizó junto a Demián Bichir la película de comedia romántica "American Visa".

Su primera película en Hollywood fue "Bordertown", y en 2007 protagonizó la película dramática "Bajo la misma luna". A partir de allí su carrera no hizo más que subir y actualmente Kate del Castillo es una de las actrices mejor pagas de toda habla hispana.