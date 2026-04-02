La resurrección de Cristo: Mel Gibson retrasa estreno hasta 2027

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Fue en el

de hace 20 años cuando se estrenó "

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", la cinta quedirigió, y que, además, financió en casi toda su totalidad, una cinta que, por su narrativa explícita, alimentó lasde aquellos que, hoy, se preguntan qué ocurrirá con la secuela de la cinta que se titulará como "".¿Clasificación "R" qué es, y qué conlleva?, se trata de una evaluación establecida por, que establece que sólo personas, o menores acompañados de un adulto, podían ver la cinta; eso no impidió que la película se convirtiera en uno de los filmes más taquilleros de Semana Santa, acumulando 612 millones de dólares (mdd).Pese a lasque supuso para Gibson rodar la cinta, ya que para él ese esfuerzo detonaba un tema "que nadie quería tomar", se convirtió en todo un, luego de su estreno, en; se convirtió en la película con mejor recepción, en el fin de semana de su lanzamiento.Lee también:Ahora, 22 años más tarde, se esperaba que su secuela se estrenase, pero Gibson apeló por esperar un poco más, como ha reportado "", que informa que "" se estrenará enEl filme sería proyectado en; el, el, y el, conocido como el Día de la Ascensión, 40 días después.Las, frente a su estreno, son muy altas, aún hoy, luego de más de dos décadas de su estreno sigue siendo la película, en la clasificación de "" e independientesEn los últimos meses, se ha afirmado que, el actor que dio vida a Jesús, no sea el actor que volverá con el papel protagónico, esto porque, aparentemente, el uso de, para que él y otro de sus co-protagonistas, lucieran tan jóvenes como en la cinta del 2004, era