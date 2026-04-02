La resurrección de Cristo: Mel Gibson retrasa estreno hasta 2027
La secuela de La pasión de Cristo se dividirá en dos partes y llegará en marzo y mayo de 2027.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Fue en elViernes Santo de hace 20 años cuando se estrenó " La pasión de Cristo
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", la cinta que Mel Gibson dirigió, y que, además, financió en casi toda su totalidad, una cinta que, por su narrativa explícita, alimentó las expectativas de aquellos que, hoy, se preguntan qué ocurrirá con la secuela de la cinta que se titulará como "La resurrección de Cristo".
¿Clasificación "R" qué es, y qué conlleva?, se trata de una evaluación establecida por More Picture Association, que establece que sólo personas mayores de 17 años, o menores acompañados de un adulto, podían ver la cinta; eso no impidió que la película se convirtiera en uno de los filmes más taquilleros de Semana Santa, acumulando 612 millones de dólares (mdd).
Pese a las dificultades que supuso para Gibson rodar la cinta, ya que para él ese esfuerzo detonaba un tema "que nadie quería tomar", se convirtió en todo un éxito, luego de su estreno, en febrero de 2004; se convirtió en la película con mejor recepción, en el fin de semana de su lanzamiento.
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Ahora, 22 años más tarde, se esperaba que su secuela se estrenase, pero Gibson apeló por esperar un poco más, como ha reportado "Variety", que informa que "La resurrección de Cristo" se estrenará en marzo del 2027.
El filme sería proyectado en dos partes; el viernes santo, el 26 de marzo, y el 6 de mayo, conocido como el Día de la Ascensión, 40 días después.
Las expectativas, frente a su estreno, son muy altas, aún hoy, luego de más de dos décadas de su estreno sigue siendo la película, en la clasificación de "épica" e independientes más taquillera.
En los últimos meses, se ha afirmado que Jim Caviezel, el actor que dio vida a Jesús, no sea el actor que volverá con el papel protagónico, esto porque, aparentemente, el uso de Inteligencia Artificial, para que él y otro de sus co-protagonistas, lucieran tan jóvenes como en la cinta del 2004, era muy costoso.
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