"La Sirenita" muestra a Javier Bardem como el Rey Tritón

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL). – Desde que se anunció la versión live action del clásico de cuento de Disney, "La Sirenita", varios fans de esta historia comenzaron a crearse fuertes expectativas sobre el proyecto. La primera en confirmarse como parte del elenco fue la actriz Halle Bailey, una noticia que causó gran polémica, ya que Bailey es de ascendencia afroamericana.

La elección de la también cantante dividió opiniones en las redes sociales y, a pesar de que ya se ha dado un adelanto de cómo lucirá en la piel de Ariel, no muchos han quedado del todo convencidos.

Ahora, un nuevo tráiler de la película que llegará a las salas el próximo 26 de mayo, ha dejado ver al público cómo es que lucirán otros personajes, entre ellos Úrsula, el príncipe Eric y el mismísimo rey de los siete mares y padre de Ariel, Tritón (encarnado por el español Javier Bardem).

En el video que fue lanzado durante la ceremonia de entrega de los Premios Oscar, Disney reveló gran parte del mundo submarino en el que vive Ariel, pero lo que realmente llamó la atención fue le caracterización de Bardem como el anciano padre de la traviesa sirena.

Como sucedió con otros personajes, en el caso del español, la caracterización varió un poco respecto al dibujo animado y es que mientras que en la caricatura Tritón aparece con el torso desnudo, una larga cabellera y barba blanca y una cola de color verde; Bardem aparece con el cabello gris, una especie de armadura que cubre su pecho y el clásico tridente del que se desprenden los poderes del rey.

Aunque muchos celebraron la apariencia del actor, otros usuarios no vieron con buenos ojos que el estudio decidiera cubrir el torso de Bardem, incluso llamaron a Disney "cobarde" por apelar a la inclusión racial y no atreverse a mostrar el cuerpo de un hombre, pues lo consideraron como algo bastante normal.

"Por qué trae el torso cubierto", "Javier Bardem como Tritón, el papel le queda excelente", "El Rey Tritón sin pezones, qué cobardes", "Y esa armadura está brutal", "No estamos preparados para ver a Javier Bardem como Rey Tritón", son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.