La telenovela que arrasa en Netflix

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- "Hasta que la plata nos separe" fue estrenada el pasado mayo en Colombia y Estados Unidos. A pesar de contar con un elenco estelar, este remake de la telenovela de 2006 no tuvo tanto éxito cuando se transmitió por Canal RCN y por Telemundo. Las especulaciones hicieron suponer que el público no la recibió con mucho entusiasmo en ese entonces.

Por una parte, en Colombia, la telenovela protagonizada por Carmen Villalobos y Sebastián Martínez no se pudo ubicar ni siquiera en el Top 5 del rating. Por otro lado, en Estados Unidos, la cosa fue peor y Telemundo decidió pasarla del horario central de la noche a las 13 horas. Esto tuvo como consecuencia la expresión de los televidentes en redes sociales.

Los espectadores que sí estaban siguiendo la telenovela por la señal de televisión se quejaron en las redes sociales por el cambio de horario. Pero los reclamos no pasaron a otro plano. Meses después, tal y como se cree que Telemundo tiene un acuerdo con Netflix, la producción arribó a la plataforma de streaming.

Lo que ocurrió en este caso es lo contrario. "Hasta que la plata nos separe" se ubica entre lo más consumido en Netflix en la actualidad, llegando a estar en el puesto número 8 a nivel mundial e incluso en algunos países de Latinoamérica está en la cima del Top 10 de lo más visto. Al parecer a los usuarios de la plataforma, la historia que sigue el encuentro accidental de Alejandra Maldonado (Carmen Villalobos) y Rafael Méndez (Sebastián Martínez), sí les ha resultado de lo más interesante para pasarse horas frente a la pantalla.

El elenco de "Hasta que la plata nos separe" se completa con: Lorna Cepeda, Gregorio Pernía, Michelle Rouillard, Juliette Pardau, Fabián Ríos, José Daniel Cristancho, Marcela Benjumea y Alejandra Ávila. Mientras que su anterior versión estuvo protagonizada por Marcela Carvajal y Victor Hugo Cabrera, con actuaciones antagónicas de Liliana González de la Torre y Gustavo Ángel.