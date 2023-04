La transformación de Pedro Pascal

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- El actor chileno Pedro Pascal cumplió 48 años el domingo pasado 2 de abril. Con el tiempo se ha convertido en uno de los artistas más queridos del público, principalmente por su destacada actuación en la exitosa serie "The last of us".

El actor de famosos personajes en "Star Wars" y "Game of Thrones" también es reconocido en el ambiente artístico por su carisma, humildad y buen ánimo en el set de grabación. Sus compañeros de trabajo muchas veces han hablado en público muy bien de Pedro Pascal y le han brindado su cariño en redes sociales.

Un recorrido por la vida de Pedro Pascal

El actor chileno nació el 2 de abril de 1975 en Santiago. Es el segundo de cuatro hijos y junto a su familia tuvo que huir de su país antes de cumplir un año escapando de la dictadura de Augusto Pinochet.

"El primo de mi madre era muy primordial en la oposición contra el régimen militar, pero había un grado enorme de separación entre él y mis padres. Aun así, ayudar a algunas personas a esconderse los metió en problemas", dijo Pedro Pascal en una entrevista a Time.

A los 11 años se mudaron de Texas a Orange Country, en esa época se sentía muy solo y comenzó a meterse en el mundo de la lectura y a interesarse por la actuación.

Cuando estaba en segundo año de la universidad su familia se volvió a Chile y en los últimos años de los ´90 comenzó a trabajar en series y películas. "He estado haciendo audiciones desde que tenía 20 años, trabajando como camarero, teniendo bolos en el teatro, haciendo ´Law & Order", dijo Pedro Pascal en la misma entrevista.

Recién en 2014, llegó el éxito de la mano de "Game of Thrones", donde interpretó a Oberyn Martell. Después llegaron las series "Narcos" y "The Mandalorian", y películas como "Kingsman: The Golden Circle", "Prospect" y "Wonder Woman 1984", entre otras.

Su último trabajo ha sido "The Last of Us" de HBO, donde interpreta a "Joel Miller".