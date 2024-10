El Temach critica el matrimonio de Mario Bezares tras revelaciones de su esposa

El Temach, una de las personalidades más controvertidas en el mundo de las redes sociales debido a su contenido que a menudo ofrece "consejos" a los hombres para que no sean dominados o menospreciados por las mujeres, aprovechó que "La casa de los famosos" sigue en tendencia, a pesar de que ya finalizó el mes pasado, para hablar sobre el matrimonio de uno de los integrantes del team Mar.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el creador de contenido respondió a una pregunta hecha por uno de sus seguidores sobre su opinión acerca de Mario Bezares, a lo que éste primero hablo sobre una entrevista que le hicieron a Brenda Bezares, su esposa, donde reveló que un rey de Nigeria le propuso matrimonio, pero ella optó por quedarse con el ganador de la segunda temporada del reality show.

"¿Vieron a la esposa? Ese es otro arquetipo bien triste, ¿no? La morra que recibía un chingo de atención cuando era joven y de grande ya no recibe atención. ¿Vieron a la esposa de Mario Bezares diciendo que se iba a casar con un rey y que la andaban persiguiendo los reyes? Es este pedo que tienen las mamás de yo, iba a tener un novio millonario y preferí a tu papá, pero a un nivel escalado y violento."

Asimismo, afirmó que, desde su punto de vista, a pesar de lo que dijo la esposa de Mayito, éste decidió regalarle los 4 millones de pesos que ganó en el reality porque se ha sentido inferior durante varios años; pero sobre todo para compensar las dificultades que enfrentó su matrimonio tras las acusaciones que vincularon a Bezares con el homicidio de Paco Stanley.

"Eso te da esa estructura que siempre te digo, la superioridad femenina y la inferioridad masculina, por eso Mario Bezares le regaló su premio a su esposa, siente que está compensando, se siente en deuda y en cuanto le caen dos pesitos, porque, pues seamos honestos, Mario Bezares no ha trabajado en 20 años, ha de vivir de regalías y no ha de vivir tan bien."

Además, sostuvo que Brenda Bezares habría elegido casarse con Mario por la fama que obtuvo gracias al programa "Pácatelas". Sin embargo tras el escándalo mediático las oportunidades laborales de Mayito en el medio se vieron reducidas, lo que según el youtuber habría provocado tensiones en la relación.

"La morra le ha de decir: 'no mam**, yo me casé con un famoso, no con un pende**'. Pues sí, ¿cómo crees que son mi compa?, adictas a la atención y cuando se casan con un famoso, y luego resulta que el famoso ya no es tan famoso, y los famosos de ahora no la pelan porque ya tiene más de 45, pues se resiente y no se resienten con el sistema, se resienten con su marido famoso. ¿Tú crees que no le reclamaba diario?, tanto que cuando por fin le cayó un varito, por fin le cayó un bisnito, le dijo: "esto es para ti, mi amor". Eso es lo que hacen todos."

Como era de esperarse, este video se volvió viral en redes, y ha sido compartido en distintas plataformas como TikTok, donde usuarios le han dado la razón a "El Temach", y han dejado comentarios como: "Por culpa de Brenda le tengo que dar la razón al Temach"; "A Mario Bezares se le abrieron las puertas en una televisora de Monterrey y vive bastante bien. Creo que se siente en deuda por haberlo apoyado cuando tuvo problemas legales"; "También hay que darle el crédito a Brenda, muchas esposas corren cuando hay situaciones difíciles, pues lo que pasó fueron problemas mayores y merece ser respetada"

"Buen razonamiento, pero Mario Bezares si trabajo los último 20 años en programas de Multimedios, pero sí estuvo activo en Monterrey".