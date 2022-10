La verdad detrás del nombre de Grupo Firme

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- Grupo Firme se ha transformado en la banda de regional mexicano del momento. Guste o no, nadie puede negar que han logrado posicionar el género en lo más alto. Cada uno de sus integrantes empezó desde muy abajo hasta lograr el galardón de "Artista del año" durante los Latin Billboard.

Pero este no es el único premio que ha recibido en su carrera Grupo Firme como tampoco es el único nombre con el que han cantando para su público. En sus inicios, allá por el 2014, se hacían llamar como Grupo Reto Sierreño. Algunos meses después cambiaron a Grupo Fuerza Oculta.

Sin embargo, Eduin Caz y el resto de los miembros de la banda pronto se dieron cuenta de que, en Tijuana, lugar donde nacieron, ya había muchos grupos que incluían el "Fuerza" entre sus nombres. Fue así como decidieron que había llegado la hora de volver a cambiar la forma en la que se presentaban sobre los escenarios.

Cómo llegaron a llamarse Grupo Firme En una entrevista reciente Eduin Caz fue cuestionado por el nombre que llevan. Pero el cantante de ocupó de dejar en claro que la elección fue realizada por sus propios seguidores. "La gente lo escogió", recordó en el programa "Tirando Bola", que conduce Franco Escamilla.

"Hice unas encuestas en el antro en el que trabajaba, la gente pisteando machín y yo 'Oye, ¿te puedo hacer una encuesta?'", reveló el integrante de Grupo Firme luego de detallar cómo fueron las noches en que se la pasaron preguntándole al público que los seguía en cada antro que se presentaba cómo debían llamarse.

"Yo llegaba con señores porque los jóvenes me mandaban a la ve*ga", aseguró Eduin Caz al confesar que trató de buscar "un sinónimo de poder, que es fuerza. Entonces era fortaleza, firmeza, firme, había como seis nombres, pero la gente empezó a votar por firme y esa arrancó en la encuesta. Así fue como se quedó el nombre".