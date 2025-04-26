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SYDNEY SWEENEY PROTAGONIZARÁ el filme ‘SPLIT FICTION’

Por EFE

Abril 26, 2025 03:00 a.m.
A

LA ACTRIZ ESTADOUNIDENSE SYDNEY SWEENEY PROTAGONIZARÁ LA ADAPTACIÓN AL CINE DEL VIDEOJUEGO DE ACCIÓN Y AVENTURAS ‘SPLIT FICTION’, DEL DIRECTOR JON M. CHU (‘WICKED’), INFORMÓ EL MEDIO ESPECILIZADO VARIETY. ‘SPLIT FICTION’ SIGUE LA HISTORIA DE MIO Y ZOE, DOS ESCRITORAS QUE SE VEN ATRAPADAS EN SUS PROPIAS CREACIONES LITERARIAS Y DEBEN TRABAJAR JUNTAS PARA ESCAPAR Y RECUPERAR SUS RECUERDOS.   DE ACUERDO CON LA PUBLICACIÓN ESTADOUNIDENSE, AÚN NO ESTÁ DECIDIDO QUÉ PERSONAJE ENCARNARÁ LA ACTRIZ DE ‘EUPHORIA’. 

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