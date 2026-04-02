Lambda García revela dolor intenso y hospitalización en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Luego de regresar de un

, el actor

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comenzó a presentar molestias que lo llevaron a serEl tambiénsobre lo ocurrido y dio detalles de suA través de su cuenta de, García agradeció el apoyo y la preocupación de sus seguidores. "Ha habido muchas especulaciones... gracias por todos sus mensajes, por todo el amor", dijo en un video que posteriormente fue eliminado.García reveló que llevadebido a un problema en la columna, luego de que los médicos le detectaran dos hernias discales severas. Esta condición le ha provocado unque le impide realizar actividades cotidianas. "No me deja estar de pie, no me deja sentarme... ha estado fuerte todo esto", explicó.Durante este proceso, el actor se ha sometido apara evaluar su condición, entre ellos análisis clínicos,, radiografías y, además de exámenes en las piernas para medir la actividad nerviosa.El actor requerirá una. Aunque inicialmente se contemplaba realizarla tras su ingreso al hospital, el procedimiento deberá esperar en lo que obtiene la autorización de su seguro médico. debido a que es costoso.Mientras se completan los trámites, García será dado de alta y continuará sucon un tratamiento para controlar el dolor. "Traigo muchísimas medicinas... no saben el dolor tan terrible que es", compartió.Finalmente,que se mantendrá en contacto con sus seguidores para informar sobre su evolución.