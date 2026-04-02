Lambda García revela dolor intenso y hospitalización en CDMX
Diagnóstico confirmó dos hernias discales severas que limitan su movilidad y requieren cirugía.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Luego de regresar de unviaje a Brasil , el actor Lambda García
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comenzó a presentar molestias que lo llevaron a ser hospitalizado de emergencia.
El también conductorhabló públicamente sobre lo ocurrido y dio detalles de su estado de salud.
A través de su cuenta de Instagram, García agradeció el apoyo y la preocupación de sus seguidores. "Ha habido muchas especulaciones... gracias por todos sus mensajes, por todo el amor", dijo en un video que posteriormente fue eliminado.
García reveló que lleva varios días internado debido a un problema en la columna, luego de que los médicos le detectaran dos hernias discales severas. Esta condición le ha provocado un dolor intenso que le impide realizar actividades cotidianas. "No me deja estar de pie, no me deja sentarme... ha estado fuerte todo esto", explicó.
Durante este proceso, el actor se ha sometido a diversos estudios para evaluar su condición, entre ellos análisis clínicos, resonancias magnéticas, radiografías y pruebas neurológicas, además de exámenes en las piernas para medir la actividad nerviosa.
El actor requerirá una operación de columna. Aunque inicialmente se contemplaba realizarla tras su ingreso al hospital, el procedimiento deberá esperar en lo que obtiene la autorización de su seguro médico. debido a que es costoso.
Mientras se completan los trámites, García será dado de alta y continuará su recuperación en casa con un tratamiento para controlar el dolor. "Traigo muchísimas medicinas... no saben el dolor tan terrible que es", compartió.
Finalmente, aseguró que se mantendrá en contacto con sus seguidores para informar sobre su evolución.
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