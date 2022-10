Lana del Rey: este es el origen del nombre artístico de la cantante

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30 (EL UNIVERSAL).- Lana del Rey es una de las artistas estadounidenses más exitosas, la joven de 37 es dueña de varios premios en su haber, ya que posee: un Elle Style, un Echo, un Brit y un Billboard "Women In Music". Desde adolescente comenzó cantando en los coros de la iglesia y luego aprendió a tocar la guitarra. Sus primeras presentaciones ante el público fueron en bares y clubes.

Mientras la cantante brillaba en estos sitios, también estudiaba filosofía durante el tiempo libre que le quedaba como mesera. Luego de graduarse en la universidad, Del Rey lanzó su primer disco sin mucha suerte, ya que la disquera no pudo financiar el proyecto y la artista tuvo que comprar de su propio bolsillo los derechos nuevamente.

Un resultado más exitoso llegó con "Born to Die", dos años después. Este disco es uno de los más populares de Lana del Rey y contó con el sencillo "Video Games". Esta canción se transformó en una de las más escuchadas, al igual que otras piezas musicales del álbum como: Blue Jeans, Dark Paradise, Summertime Sadness y National Athem.



El nombre verdadero de Lana del Rey

Quienes no son muy fans de la cantante nacida en Nueva York, seguramente se preguntarán cuál es su verdadero nombre. Pues la respuesta es: Elizabeth Woolridge Grant. Es en California donde la intérprete de "Watercolor eyes" vive, tiene propiedades y visita a sus dos hermanos. El sobrenombre o apodo artístico proviene de una celebridad y un automóvil.

La cantante creó su nombre artístico en compañía de sus amigos cubanos, en una charla creativa y en español, donde trajeron a colación a Lana Turner, la famosa actriz que fue todo un símbolo sensual en los años 40. Pero además, en la misma reunión hablaron del Ford del Rey, un vehículo de los años 80, que fue muy popular. De esta manera, surgió el apodo dentro del mundo del espectáculo y por el cual todos la conocemos.