LANZAN MONSTER HIGH INSPIRADA EN "CORALINE"
Mattel Creations continúa con la ola de nostalgia, haciendo honor a clásicos y favoritos de todos los tiempos, en esta ocasión, con una nueva muñeca Monster High inspirada en la película animada infantil de fantasía oscura y terror, "Coraline".
La nueva muñeca Monster High Skullector de Coraline estará disponible a partir del 13 de marzo a través de la página oficial de Mattel Creations: https://creations.mattel.com/en-mx.
La venta será exclusiva para miembros del Fang Club y comenzará a las 10 de la mañana (horario del centro de México), sin embargo, se espera que la muñeca también se lance para su compra a través de la tienda oficial de Mattel en Amazon y Mercado Libre. En la página oficial de Mattel Creations, la nueva muñeca Monster High Skullector x LAIKA Coraline, aparece con un precio de $1,500 pesos mexicanos.
