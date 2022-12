Lars Ulrich, baterista de Metallica es coleccionista de arte

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- Uno de los bateristas con mayor influencia de las últimas décadas, sin duda ha sido Lars Urlich, danés conocido por ser compositor, fundador y baterista de 'Metallica'.

Pero la batería con doble bombo no es la única pasión de Urlich, que hoy se encuentra cumpliendo 59 años, también el arte, un hobby que el músico nunca ha ocultado y que incluso ha mostrado abiertamente a lo largo de su carrera.

Su gusto y pasión por el arte es algo que heredó de su padre y que desarrolló al mismo tiempo que sus habilidades con las percusiones, y es que cuando salía de gira con la banda, solía aprovechar su tiempo libre para recorrer las galerías en busca de nuevas obras.

Fue entonces cuando a través de subastas comenzó a adquirir sus propias piezas, algunas, incluso, que le habían pertenecido a su familia cuando él era joven pero que se habían vendido.

"Teníamos arte por toda la casa cuando era niño. Ha sido una de mis pasiones durante 20 años. Es un área donde puedo ser yo mismo. No es como estar en 'Metallica' o ser el baterista de una banda de rock", señaló Urlich en entrevista para Stereo Warning.

Incluso el baterista ha señalado que estar fuera de "Metallica" con un pasatiempo completamente diferente le ha beneficiado.

"Soy aceptado por lo que soy en los círculos artísticos. Me encanta ir a espacios artísticos, galerías y casas de subastas. Es genial porque no tiene nada que ver con Metallica. Es mi santuario", reconoció Urlich.

Una de las primeras piezas que adquirió fue de uno de los pioneros y ahora iconos de art pop, Andy Warhol, una litografía de tres manzanas que sus padres vendieron tras su divorcio y Urlich pudo recuperar.

Pero uno de los momentos cumbre de su coleccionismo fue cuando vio en él la oportunidad de obtener ganancias, sobre todo por la gran y representativa obra que poseía.

Se trataba del "Untitled (Boxer)", del fallecido pintor, y representante del arte popular con sus graffitis Jean Michel Basquiat.

"Por supuesto que es un momento algo vergonzoso para vender, pero siempre he tomado las oportunidades", le dijo el músico al periódico, dijo en 2008 Urlich al New York Times antes de subastar la obra a través de la casa Christie's.

Pero Ulrich, además de ser un conocido coleccionista también se ha ganado fama d eun excelente subastador, seis años antes, en 2002 vendió cinco obras de Basquiat para una subasta, en las que incluyó a "Profit I" (1982) la cual vendió por $5.5 millones de dólares, por lo que "Untitled (Boxer) tras venderse en $12 millones fue la obra por la cual más dinero se ha pagado del artista.