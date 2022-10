Las coincidencias en las muertes de los papás de Los Tigres del Norte

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Hace tan sólo unos días, Los Tigres del Norte sufrían uno de los momentos más duros cuando, en medio de uno de sus conciertos, fueron informados del fallecimiento de su madre, la señora Consuelo Ángulo.

El vocalista, Jorge Hernández, detuvo un momento para dar a conocer la noticia a su público y, a pesar del gran dolor, tomaron la decisión de continuar con el show. Minutos más tarde aclararon que había sido un malentendido y que por fortuna los médicos habían logrado estabilizarla, aunque se encontraba delicada.

Desafortunadamente los músicos no pudieron alcanzar a ver con vida a su madre, ya que horas después se confirmó su muerte.

Por desgracia, este duro momento no era ajeno para los "Jefes de jefes", ya que años atrás, vivieron algo muy similar con su padre, pues falleció mientras ellos se encontraban trabajando y recibieron la noticia a tan sólo unos minutos de salir al escenario.

Fue en el programa "Historias engarzadas", donde los famosos abrieron su corazón y relataron lo difícil que fue para ellos enterarse, de esta manera, de algo tan delicado: "Veinte, 25 minutos antes de subir al escenario, viene una persona y me dice: 'Acaba de hablar, que murió tu papá', no lo podíamos creer: '¿Qué vamos a hacer?' Salimos a trabajar", recordó Jorge Hernández.

Asimismo, reconocieron que ese día estuvieron a punto de cancelar todo, pues la tristeza que sentían era enorme, sin embargo, los gritos de la gente que los aclamaba los convencieron a salir y tocar, aunque tardaron alrededor de una hora en tomar la decisión: "La gente ya estaba gritando y chiflando porque el público cuando paga por un evento, reclama y siempre se imagina que uno no está ahí por incumplidos. Cantábamos con el nudo en la garganta, cantábamos con lágrimas. Desgraciadamente pues tienes que cumplir", agregaron.

Rompen el silencio

La mañana de este miércoles, y tras darle sepultura al cuerpo de su madre, la agrupación rompió el silencio y dedicaron unas emotivas palabras a la mujer que no sólo les dio la vida; también les enseño que lo más importante para un artista es su público y los llenó de consejos y sabiduría que, hasta hoy en día, siguen tomando en cuenta.

"Con profundo dolor queremos compartirles la partida de nuestra Señora Madre, Doña Consuelo Ángulo de Hernández el pasado 23 de octubre. Aunque ha dejado este plano terrenal, su luz seguirá iluminando nuestro camino. Ella es y seguirá siendo nuestro pilar, su amor y enseñanzas nos acompañarán el resto de nuestras vidas", escribieron junto a una fotografía de la señora.

De igual manera, agradecieron a los fans, el público y los amigos que se han sumado a su tristeza y les han hecho llegar algún mensaje y su cariño: "Gracias a todo el público, a nuestros fans, medios de comunicación y comunidad artística que con sus oraciones y gestos de empatía nos han acompañado en este momento tan triste y doloroso. Descanse en Paz Doña Consuelo Ángulo de Hernández".